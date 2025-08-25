明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

申訴專員學院揭幕　陳積志未回應資料下架爭議　職員着記者離開 (16:44)

申訴專員公署近月遭揭下架大量調查資料、新聞稿及年報，並不再公開涉《公開資料守則》的投訴及宗數，掀起爭議。申訴專員陳積志今（25日）午為香港國際申訴專員學院主持揭幕禮，乃爭議後首次現身公開活動；惟他至典禮結束，並沒回應有關下架爭議、年報刪走《公開資料守則》章節等提問。同時有職員向記者重申活動不設提問安排，要求記者離開。

香港國際申訴專員學院今（25日）午揭幕，乃陳積志在下架爭議後首次現身公開活動。公署上周四發放採訪通知，邀請傳媒到場，惟未有安排記者採訪陳積志。

陳積志：不少申訴人因誤會、不太理解而申訴

陳積志在揭幕禮上致辭稱，很多申訴人向公署申訴，是因為對政府部門或機構「出現一些誤會、溝通不足，或者不是很理解部門或機構的運作和限制」；而公署作為獨立第三方，可在調解過程直接接觸申訴人，讓他們「感覺被關心，情緒紓緩了，能夠聽得入道理」。他形容，經由調解處理輕微或不涉行政失當的申訴有極大好處，當公署在過程中發現一些服務或程序有待改善，或個案可彈性處理時，「在沒有對錯的爭論下，部門及機構都會願意多走一步」。

陳積志另提及，公署是透過內部資源成立香港國際申訴專員學院，不涉政府額外撥款，所有工作將由現職人員兼任，展示 「有新任務，並不需要增添人手的新概念」。

相關字詞﹕陳積志 申訴專員公署 編輯推介

上 / 下一篇新聞