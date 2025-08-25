申訴專員學院揭幕　陳積志未回應資料下架爭議　職員着記者離開 (16:44)

香港國際申訴專員學院今（25日）午揭幕，乃陳積志在下架爭議後首次現身公開活動。公署上周四發放採訪通知，邀請傳媒到場，惟未有安排記者採訪陳積志。

陳積志：不少申訴人因誤會、不太理解而申訴

陳積志在揭幕禮上致辭稱，很多申訴人向公署申訴，是因為對政府部門或機構「出現一些誤會、溝通不足，或者不是很理解部門或機構的運作和限制」；而公署作為獨立第三方，可在調解過程直接接觸申訴人，讓他們「感覺被關心，情緒紓緩了，能夠聽得入道理」。他形容，經由調解處理輕微或不涉行政失當的申訴有極大好處，當公署在過程中發現一些服務或程序有待改善，或個案可彈性處理時，「在沒有對錯的爭論下，部門及機構都會願意多走一步」。

陳積志另提及，公署是透過內部資源成立香港國際申訴專員學院，不涉政府額外撥款，所有工作將由現職人員兼任，展示 「有新任務，並不需要增添人手的新概念」。