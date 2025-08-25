明報新聞網
即時港聞

黎智英案︳辯方稱傳媒應比公眾享更大自由　官質疑說法不正確 (14:45)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今（25日）續在西九龍法院（借代高等法院）結案陳辭。辯方力陳，傳媒應比公眾享有更大自由，法官關注，現在人人都有能力發布資訊，「可參與某種程度的新聞工作」，關注應如何區分大眾和傳統媒體；辯方重申本案關乎傳統媒體，或許將來會有案件觸及兩者分別。另外，控方質疑黎提倡把人權議題跟中美貿易協議扣連，辯方回應説，中國《憲法》也訂明保障人權，扣連兩者跟國家安全無衝突。

辯方資深大律師彭耀鴻續就案中法律議題陳辭。彭強調，傳媒為公眾提供資訊參與公共討論，應比市民享有更大自由。法官李素蘭質疑此說法「不會是正確的」；法官李運騰則提到，誹謗罪也會同時針對市民和傳媒，問是否相關案例指出，傳媒可比市民享有更大自由？彭說有，又稱若新聞自由和大眾享有的言論自由無分別，《基本法》或《香港人權法案條例》等，就不會「single out（單獨提及）」新聞自由。

另一方面，控方主張被告於《國安法》實施前訂立協議，並在《國安法》後繼續按協議行事，構成串謀罪行，而控方毋須證明《國安法》後被告更新協議。彭耀鴻指出，串謀罪的本質是協議實施非法行為，重申被告沒協議做犯法事，又說控方須證明《國安法》後被告訂立新協議。

法官李運騰和杜麗冰舉例稱，若有人協議把大麻二酚運輸到港，後來相關法例實施，把輸入大麻二酚刑事化，惟他們繼續按協議行事，他們的違法行為，能否反映眾人在法例實施後達成「新協議」？彭說可以，並認為這屬法庭要處理的事實問題。

針對《港區國安法》勾結罪條文的詮釋，彭耀鴻重申，法例所指的制裁對象限於香港特別行政區或中華人民共和國，不包括個別官員。法官李運騰提到，若某人欲影響法庭判決，最有效的方法不是制裁法官，而非整個司法機構嗎？辯方強調，法庭解讀勾結罪時應採納狹窄詮釋。

