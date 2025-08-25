明報新聞網
即時港聞

伊院男醫生涉十度偷鎮痛藥　控方指被告曾招認取藥己用 (14:08)

35歲麻醉科男醫生涉2021年2月起在伊利沙伯醫院偷取鎮痛藥物，即共13毫克瑞吩坦尼，被控10項盜竊罪。案件今（25日）在九龍城裁判法院續審，被告否認所有控罪。控方指，被告曾招認取走藥物供自己注射，但辯方爭議被告當時不知說話會用於刑事審訊，不應呈堂。

被告郭學霖（35歲，德國籍）報稱麻醉科醫師。10項控罪指，他於2021年2月3日至3月18日期間，在伊利沙伯醫院內，10次偷竊共13毫克瑞吩坦尼，而上述物品為醫院管理局的財產，總值1144元。被告同年3月22日被捕，在警誡下保持緘默。

控方指，被告曾向伊利沙伯醫院麻醉科及手術室服務部顧問醫生莊友全和許潔敏招認，取走鎮痛藥供自己注射（self-injection）。辯方爭議，在2021年3月18日的會面時，兩顧問醫生沒告知談話將用於刑事審訊，又以無關的話題降低被告的防備，屬非自願作供，不應呈堂。

控方傳召伊利沙伯醫院麻醉科及手術室服務部部門主管呂劍青，並比對「麻醉資訊系統」記錄，確認被告向手術室護士索取的麻醉藥份量，多於系統顯示，手術所施用及棄置的麻醉藥總和。

呂供稱，在2021年3月接到有關被告的投訴後，兩顧問醫生與被告會面，並向呂報告結果；呂之後將被告停職，並安排他接受精神科服務。

相關字詞﹕法庭 伊利沙伯醫院 編輯推介

