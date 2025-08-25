刺警案後連登留言倡插小腸被判囚　男裝修工上訴被拒　官：內容血腥兇殘不止惡作劇 (14:05)

申請人容昌明去年在區域法院被裁定罪成，判囚24個月。控方案情指，2021年7月1日一名警員在銅鑼灣崇光百貨公司外被刺傷上背，事發的6分鐘後「連登」上有相關事件帖文，申請人留言稱「插X死佢老豆老母」、「下次應該插身體中間小腸嘅部分，插穿咗小腸想唔死都難」等。

法官潘敏琦於判辭指，申請人的留言不但認同刺警行為，更煽動他人刺死警員的父母，及教導他人應刺什麼致命部位。當面對其他留言者挪喻，申請人理直氣壯表示「教人點插都唔得呀」等，顯示他認為是次警員沒受致命傷是不足夠，旨在煽惑他人再做更激烈襲擊行為。留言並非開玩笑或惡作劇，而是血腥兇殘且極具教唆。

潘官又指，原審有考慮藉網上社交媒體煽惑他人屬加刑因素。雖然申請方力陳指，「英雄化刺警」的港大評議會案有比本案更嚴重情節，但兩案的量刑基準均為24個月，可見本案判刑明顯過重。潘官對此反駁指，將兩案的因素逐一比較是不切實際，正如上訴庭指煽惑的嚴重取決於實質內容與處境。由於申請方未能提供合理可爭辯的理據，故拒批上訴許可。