即時港聞

15所在港全國重點實驗室獲授牌　國家科技部冀力爭更多原創重大突破 (13:06)

國家科學技術部部長陰和俊向香港的15所「全國重點實驗室」授牌。15所在港全國重點實驗室分別屬於5所大學，研究範疇包括新發傳染性疾病、轉化腫瘤學、神經系統疾病、光量子物質等。陰和俊說，期望15所實驗室聚焦國家需求背後的科學難題 ，力爭更多原創、有引領性的重大突破，並主動加強與內地頂尖院校和科企的深度合作。 

授牌儀式今早（25日）在政府總部舉行，特首李家超及中聯辦主任周霽亦在場見證。周霽致辭時表示，重組在港國家重點實驗室的工作，再次體現中央對香港科技發展的鼎力支持，是香港加速融入國家創新體系及加快國際創科中心建設的機遇。他提及三點看法，包括期望香港「厚植基礎研究土壤」，充分發揮各類科研平台作用，圍繞世界科技前沿和國家重大戰略需求，多做原創性、高質量及標誌性的成果，實現更多從零到一的突破。

周霽又期望香港進一步強化產學研應用，大力推進科研成果轉化落地，使更多產業技術從實驗室走向市場。他續說，香港各大學及全國重點實驗室發揮重要的內聯外通作用，有助吸引高端人才來港發展，期望香港更好發揮自身優勢，大力推進教育、科技、人才一體化發展，通過高水平的研究項目，聚集更多國際頂尖人才及創新團隊。 

李家超：冀香港院校加強與內地海外科研機構聯繫　共同於河套區設實驗室或研發中心

李家超致辭時表示，這次獲得國家科技部授牌的15所在港的全國重點實驗室，均來自全球百強大學，認為可彰顯香港的科研實力。他又提到，特區政府正全力提效提速推動河套香港園區的發展，期望香港的高等院校和在港全國重點實驗室，進一步加強與內地和海外科研機構的聯繫，共同在園區裏設立實驗室或研發中心，深化「產、學、研」協作，推動教育、科技、人才一體化的融合發展，更好服務國家新質生產力的高質量發展。

翻查資料，創科署前年起啟動重組本港「國家重點實驗室」的工作，讓相關大學檢視如何透過改善現有實驗室或建設新實驗室，期望配合國家整體發展規劃。國家科學技術部科技部今年初批准15所香港的實驗室重組為「全國重點實驗室」，並於今年7月1日起運作，當中12所原為國家重點實驗室、3所屬新建。

創科署會向每所實驗室提供每年上限2000萬元的資助，用作提升科研能力及建立所需的基礎設施，並要求各獲批的「全國重點實驗室」訂定未來5年工作計劃、階段性工作目標和績效指標；除向科技部提交年報，亦須按年就其進度提供資料予創科署審閱。

相關字詞﹕全國重點實驗室 創科 編輯推介

