譚金蓮指輸入外勞計劃規定寬鬆促停　指僱主為符要求將本地員工變「散工」 (13:12)

譚金蓮今（25日）於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，去年12月收到有廚房工友向她反映，任職的餐廳聘用外勞後，由全職變為替假或散工形式，令返工日數減少影響收入；其後公司更以人手足夠為由，向其支付一星期通知金將其解僱。譚續稱，情况涵蓋餐廳、快餐店及酒樓的廚房、侍應職位，並今年上半年陸續發生，與輸入外勞時間吻合，反映就業市場受相關政策衝擊。她又稱，曾有外勞向其反映曾被僱主扣除三分一的工資，但憂慮會失去工作而未有舉報。

勞工處對「本地勞工」定義門檻低 僱主「替假」形式請人以符合規定

現時優化計劃規定聘請外勞的公司，規定本地勞工與外勞需達「二比一」要求，即聘請兩名本地勞工後，方可聘請一名外勞。譚金蓮指，現時僱主只要上報的資料顯示本地勞工達到最低上班時間，即可符合本地勞工定義，她認為相關門檻過低，令僱主可不停以「替假」形式聘請本地人以符合規定，但勞工處「睇唔到呢點」，令本地勞工難以找到全職工作。她又稱，本地員工即使舉報，目前機制只要求僱主提供資料，認為檢控難度高。

早前政府統計處公布今年5至7月的失業率，飲食業達6.4%。譚金蓮認為失業情况令人憂慮，相關數字已可成為政府叫停飲食業輸入外勞信號。她又說，優化計劃有必要進行下一階段的規劃，因現時業界人手需求、勞工變化、外勞人數皆與以往不同，不能再用以往方式制定外勞政策，又建議政府可因應外勞輸入情况訂定暫停機制。

批張宇人無反映社會實況

飲食界立法會議員、自由黨黨魁張宇人早前接受傳媒訪問稱，外勞可分擔本地員工工作，令打工仔「開心咗」。譚金蓮稱，有留意到相關言論，批評現時不少工友失業，若「呢啲咁慘情嘅情况，佢又聽唔到，亦無反映到的話，我認為佢已經反映唔到業界同社會嘅情况。」

