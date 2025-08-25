明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

譚金蓮指輸入外勞計劃規定寬鬆促停　指僱主為符要求將本地員工變「散工」 (13:12)

補充勞工優化計劃推出近兩年，當局發現首宗懷疑聘請外勞後解僱本地工人的個案。勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮表示，近期接獲不少飲食業工友反映自己由全職變「散工」，最後甚至以人手足夠而被解僱，認為現時優化計劃規定寬鬆、不合時宜，勞工處應就各業界現時的人手需求及勞工變化等進行下一步規劃。

譚金蓮今（25日）於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，去年12月收到有廚房工友向她反映，任職的餐廳聘用外勞後，由全職變為替假或散工形式，令返工日數減少影響收入；其後公司更以人手足夠為由，向其支付一星期通知金將其解僱。譚續稱，情况涵蓋餐廳、快餐店及酒樓的廚房、侍應職位，並今年上半年陸續發生，與輸入外勞時間吻合，反映就業市場受相關政策衝擊。她又稱，曾有外勞向其反映曾被僱主扣除三分一的工資，但憂慮會失去工作而未有舉報。

勞工處對「本地勞工」定義門檻低　僱主「替假」形式請人以符合規定

現時優化計劃規定聘請外勞的公司，規定本地勞工與外勞需達「二比一」要求，即聘請兩名本地勞工後，方可聘請一名外勞。譚金蓮指，現時僱主只要上報的資料顯示本地勞工達到最低上班時間，即可符合本地勞工定義，她認為相關門檻過低，令僱主可不停以「替假」形式聘請本地人以符合規定，但勞工處「睇唔到呢點」，令本地勞工難以找到全職工作。她又稱，本地員工即使舉報，目前機制只要求僱主提供資料，認為檢控難度高。

早前政府統計處公布今年5至7月的失業率，飲食業達6.4%。譚金蓮認為失業情况令人憂慮，相關數字已可成為政府叫停飲食業輸入外勞信號。她又說，優化計劃有必要進行下一階段的規劃，因現時業界人手需求、勞工變化、外勞人數皆與以往不同，不能再用以往方式制定外勞政策，又建議政府可因應外勞輸入情况訂定暫停機制。

批張宇人無反映社會實況

飲食界立法會議員、自由黨黨魁張宇人早前接受傳媒訪問稱，外勞可分擔本地員工工作，令打工仔「開心咗」。譚金蓮稱，有留意到相關言論，批評現時不少工友失業，若「呢啲咁慘情嘅情况，佢又聽唔到，亦無反映到的話，我認為佢已經反映唔到業界同社會嘅情况。」
 

相關字詞﹕譚金蓮 外勞 編輯推介

上 / 下一篇新聞