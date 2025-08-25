9間桌球館獲撤入場限制　康文署公布名單 (11:52)

政府今年初修例，放寬青少年進入桌球館的限制，持牌桌球館可以向康文署申請撤限。文化體育及旅遊局長羅淑佩昨日提及，康文署接獲32宗提出放寬申請，其中9宗經審核後將會獲批。康文署今日公布詳情，經考慮相關政府部門，包括警方和衛生署控煙酒辦公室提供申請者營運情况、周邊環境、檢控吸煙數字等資料和意見，以及申請者推廣桌球運動的設備和活動等，康文署接納9間桌球館申請，包括：

持牌桌球館 地址 Cyle Snooker 新界荃灣楊屋道88號，Plaza 88，17樓1-2，10A，11A&23號舖 金輪桌球室 九龍旺角彌敦道580G至K號彌敦中心21樓及22樓 金都桌球城 九龍旺角洗衣街39號金雞廣場22樓 名智桌球 香港柴灣柴灣道111號高威閣2樓1號（前座） 警察體育遊樂會 九龍西洋菜北街430號警察體育遊樂會2樓（部份） 南華體育會—桌球部 香港加路連山路88號南華體育會3樓及4樓 偉利桌球 香港筲箕灣道361號利嘉中心地下（小部份）及地庫 世界147桌球會 香港上環皇后大道中328號中源中心1樓 青年桌球會（尖東） 九龍尖沙咀東部麼地道63號好時中心LG25至41，LG71至77，LG89至93及LG95至99號舖

持牌桌球館今年2月起可向康文署申請放寬青少年入場限制，包括將最低年齡限制從16歲減至8歲，可入場時間從朝十晚八延至朝七晚十一，以及允許身穿校服者入場。羅淑佩昨日指，大部分申請未能獲批原因，在於涉事桌球館有較高違規吸煙被檢控數字，或周邊環境未能符合要求，如與附近麻將房使用同一入口。