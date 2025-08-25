明報新聞網
即時港聞

美都大廈奪命火警　梁熙指法團有按程序處理驗樓令　劏房違規責任更大 (11:31)

北角美都大廈上周六（23日）發生火警，事件中一人死亡，機電署早前回覆本報稱，據初步聯合調查，火警與固定電力裝置或電器產品無關。立法會議員梁熙表示，不排除有人於室內燃點火種或吸煙。他又說，涉事大廈雖有屋宇處驗樓令未完成，部分與消防系統相關，但事發前法團有推進相關工作並「有按程序走」，認為事件重點在於劏房單位存在違規情况。

梁熙今（25日）於港台節目《千禧年代》稱，涉事大廈早前收到的消防命令已於2020年6月完成，喉轆及手動火警警報系統等均符合要求，現時只有屋宇處驗樓令未處理，部分與消防相關，包括消防門、消防窗及防火板等符合要求；不過，涉事大廈業主立案法團在火警發生前，都有開會推進相關項目，早前申請的「消防安全改善工程資助計劃」近期亦已獲批，原定下一步是選擇施工單位。他形容大廈長時間未完成命令雖不理想，但「有按程序走」。

政府明年3月起展開「簡樸房」登記制度，其間有三年寬限期。梁熙又認為，相關制度推展時間長，而涉事大廈內的劏房存在不少違規情况，包括缺少防煙門。他建議政府在寬限期之前，先要求所有劏房安裝防煙門、煙霧感應器及公共地方須有滅火筒，以在寬限期內保障居民安全。

涉事大廈未設有灑水系統，測量師學會建築測量組主席李海達於同一節目則表示，1987年落成的商住樓宇無須設灑水系統或煙霧感應器，惟早前政府已修訂相關消防安全條例，檢視舊式樓宇符合現今消防標準。他又提到，舊樓問題通常存在結構或業權問題，令政府無法為大廈加設水缸以安裝灑水系統，建議消防處許直接從水喉取水，以彈性處理問題。

