葉劉淑儀生日　民間有應援活動　支持者銅鑼灣舉支持牌　新民黨何敬康參加 (18:10)

今日（24日）是新民黨主席葉劉淑儀75歲生日，由其支持者組成的「我老公娶咗葉劉導致婚姻破裂關注組」早前在社交平台表示，將在葉太生日當天於銅鑼灣崇光百貨（SOGO）門外舉行生日應援活動，吸引大批市民前來參與，場面十分熱鬧。

葉劉淑儀晚上在社交媒體出帖文，指非常感謝這批年輕人一直以來支持，為她舉辦生日應援活動，又指據悉有不少途人參與送上祝福，「令我非常感動。」她又再次感謝各方好友送上海量祝福，「你們的心意及支持，讓我今年生日倍添意義。」

據了解，今日下午的應援活動原定於銅鑼灣崇光百貨（SOGO）門外進行，但關注組成員表示，在活動開始前獲警方通知，地點須由SOGO門口移師至鄰近的銅鑼灣地帶對出行人路舉行。雖作臨時調整，但仍無阻參加者熱情，參加者隨即跟隨隊伍移師至該處。