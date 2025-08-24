葉劉淑儀生日　民間有應援活動　支持者銅鑼灣舉支持牌　新民黨何敬康參加 (18:10)

今日（24日）是新民黨主席葉劉淑儀75歲生日，由其支持者組成的「我老公娶咗葉劉導致婚姻破裂關注組」早前在社交平台表示，將在葉太生日當天於銅鑼灣崇光百貨（SOGO）門外舉行生日應援活動，吸引大批市民前來參與，場面十分熱鬧。
葉劉淑儀晚上在社交媒體出帖文，指非常感謝這批年輕人一直以來支持，為她舉辦生日應援活動，又指據悉有不少途人參與送上祝福，「令我非常感動。」她又再次感謝各方好友送上海量祝福，「你們的心意及支持，讓我今年生日倍添意義。」
據了解，今日下午的應援活動原定於銅鑼灣崇光百貨（SOGO）門外進行，但關注組成員表示，在活動開始前獲警方通知，地點須由SOGO門口移師至鄰近的銅鑼灣地帶對出行人路舉行。雖作臨時調整，但仍無阻參加者熱情，參加者隨即跟隨隊伍移師至該處。
活動於下午4時30分正式開始，早在4時許已有市民聚集等候。當關注組成員開始分發印有葉劉淑儀的眼鏡布禮品，參加者一擁而上，有關成員安排出席者排隊逐一領取。
關注組透露，是次活動共準備約500塊眼鏡布，製作費用約700元，籌備工作在一星期前展開，並於下午約5時10分派發完畢，指比預期中快，笑言巿民的反應非常踴躍。
現場亦吸引新民黨成員駐足。黨員何敬康與太太指遛狗途經活動地點，驚喜發現應援活動，並索取一眼鏡布留念。他笑言事前並不知情，純屬「剛好路過」，形容活動獲不少年輕市民捧場，對此感到高興及鼓舞。
排在首位的孫姓姊妹則透露，下午4時15分已抵達SOGO門外等候，並祝願「姐姐（葉劉淑儀）生日快樂，繼續服務香港，祝姐姐永保青春，永遠靚靚女女」。