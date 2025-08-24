北角美都大廈連接天台後樓梯堆滿雜物　消防裝置及設備年檢昨日到期 (17:20)

本報記者今午到大廈，發現兩部升降機暫停運作，並貼上告示提到「本大廈不幸發生火警，具體起因仍有待相關部門進一步調查。現時電梯系統尚未完成維修，可能會影響住戶日常出入」。居民如常出入，大廈樓梯仍有積水。大廈亦安裝有不同的消防設備，惟未見有灑水系統，樓層之間的窗口亦密封。記者亦發現，大廈多個單位改裝成劏房，而15樓連接天台的後樓梯堆滿雜物及建築廢料。

居於起火樓層D單位的楊小姐向本報表示，事發時正在家，約4時半消防人員拍門帶她到地下，形容14樓煙霧彌漫，「打開門什麼都看不到」。她提到，昨晚亦有返回單位，未有損失，惟擔心日後再有火警。

大廈數個單位外被消防貼上破門通知書，有不願具名的13樓居民今午安排維修人員維修鐵閘，她說昨日事發時不在家，亦不認識死者，但得悉有居民離世感「好唔開心」。她又說，大廈後樓梯長期堆滿雜物，擔心後再發生火警是影響逃生路線。