明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

北角美都大廈連接天台後樓梯堆滿雜物　消防裝置及設備年檢昨日到期 (17:20)

北角美都大廈昨午發生致命火警，14樓一個「一劏八」單位起火，60餘歲男子倒臥劏房外走廊，送院搶救不治，身分待確定。警方及消防今早到起火單位調查。本報記者現場所見，14樓牆壁燒至熏黑，大廈兩部升降機亦停止運作，居民需要行樓梯。根據大廈2份消防裝置及設備證書，年檢事項完成日期為去年8月24日、下次到期日為今年8月23日，即昨天。

本報記者今午到大廈，發現兩部升降機暫停運作，並貼上告示提到「本大廈不幸發生火警，具體起因仍有待相關部門進一步調查。現時電梯系統尚未完成維修，可能會影響住戶日常出入」。居民如常出入，大廈樓梯仍有積水。大廈亦安裝有不同的消防設備，惟未見有灑水系統，樓層之間的窗口亦密封。記者亦發現，大廈多個單位改裝成劏房，而15樓連接天台的後樓梯堆滿雜物及建築廢料。

居於起火樓層D單位的楊小姐向本報表示，事發時正在家，約4時半消防人員拍門帶她到地下，形容14樓煙霧彌漫，「打開門什麼都看不到」。她提到，昨晚亦有返回單位，未有損失，惟擔心日後再有火警。

大廈數個單位外被消防貼上破門通知書，有不願具名的13樓居民今午安排維修人員維修鐵閘，她說昨日事發時不在家，亦不認識死者，但得悉有居民離世感「好唔開心」。她又說，大廈後樓梯長期堆滿雜物，擔心後再發生火警是影響逃生路線。

相關字詞﹕奪命火警 北角 編輯推介

上 / 下一篇新聞