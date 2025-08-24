北角美都大廈奪命火警　各部門在現場蒐證 (16:33)

居於美都大廈15樓「一劏九」單位的李氏一家三口，昨日火警發生時，三口家仍在房間睇電視，當時沒有人大叫，火警鐘亦沒有聲響，惟聞到燒焦、濃煙氣味，打開門已大量濃煙湧入房間，走廊亦看不到，三口家即返回劏房，用毛巾塞門隙阻止濃煙湧入。李太稱，當時在窗邊大叫「救命」，對面大廈聽到聲亦協助大叫，丈夫打開窗花爬出棚架，向兩名在棚架工作的棚工求救，兩棚工逐一協助李太與兒子沿棚架爬上天台逃生。

李太形容當時「極度危險」，在棚架往下看「好驚」，但要逃生，只有小心慢慢爬，「好過燒死」，兩棚工亦在旁協助攀爬，兒子亦指當時非常恐懼。非常多謝協助逃生的棚架工人與消防員。李太續指，在劏房居住已約5年，月租約6000元，「有窗梗係好啲，有咩事都可以走」，「搬又唔知點」，因其他地區的劏房環境可能更差，故暫沒想過搬走，擔心都無辦法，輪候公屋已約6年，「住到上樓為止」。早前曾收到提及登記劏房的信件，但仍未與業主商討。