明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

何永賢：已向3宗濫用公屋舉報頒發獎金　涉於公屋提供美甲及穴位按摩服務 (16:26)

房屋局長何永賢表示，政府打擊濫用公屋以來已收回約9000個單位，截至今年8月「舉報濫用公屋獎」有3500宗申請，當中700宗個案有「好材料」可跟進。何永賢續說，局方至上月就3宗舉報頒發獎金，涉及的個案包括在公屋單位內提供穴位按摩服務及美甲服務。另外，她亦表示，現時會維持公私營房屋比例在七比三。

何永賢於新城電台節目《民生無小事》中表示，房委會在檢視舉報個案時會考慮不同證據，包括環境證供，舉例指一宗個案中，公屋單位被改裝至類似美甲店，亦有櫃位供客人挑選美甲款式。她又提到，若濫用公屋個案涉及特殊情况，局方會與社工跟進，有需要時會提供恩恤安排、暫緩收回單位。

對於截至6月底的傳統公屋輪候數字由5.3年升至5.4年，她稱今季編配約4800個公屋單位，當中2900個為收回的單位、1900為簡約公屋單位；收回的單位多數為市區單位，而由於輪候市區公屋單位的隊伍最長，部分位於「隊頭」的輪候人士或已等待6至7年，故當他們獲編配公屋後，會令輪候時間輕微上升。

被問到會否考慮將公私營房屋比例由七三比調整為六四比，何永賢稱會暫時維持七三比，解釋去年私樓供應約2.4萬伙，比過往平均一年約1.7萬至1.8萬伙多，認為市場需時消化。她強調有關比例「好動態」，政府會保持靈活性，回應社會變化。

相關字詞﹕濫用公屋 公屋 何永賢 編輯推介

上 / 下一篇新聞