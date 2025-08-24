何永賢：已向3宗濫用公屋舉報頒發獎金　涉於公屋提供美甲及穴位按摩服務 (16:26)

何永賢於新城電台節目《民生無小事》中表示，房委會在檢視舉報個案時會考慮不同證據，包括環境證供，舉例指一宗個案中，公屋單位被改裝至類似美甲店，亦有櫃位供客人挑選美甲款式。她又提到，若濫用公屋個案涉及特殊情况，局方會與社工跟進，有需要時會提供恩恤安排、暫緩收回單位。

對於截至6月底的傳統公屋輪候數字由5.3年升至5.4年，她稱今季編配約4800個公屋單位，當中2900個為收回的單位、1900為簡約公屋單位；收回的單位多數為市區單位，而由於輪候市區公屋單位的隊伍最長，部分位於「隊頭」的輪候人士或已等待6至7年，故當他們獲編配公屋後，會令輪候時間輕微上升。

被問到會否考慮將公私營房屋比例由七三比調整為六四比，何永賢稱會暫時維持七三比，解釋去年私樓供應約2.4萬伙，比過往平均一年約1.7萬至1.8萬伙多，認為市場需時消化。她強調有關比例「好動態」，政府會保持靈活性，回應社會變化。