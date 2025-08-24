教育局去信全港學校提醒未經同意禁與第三方辦學　施俊輝：有學校已被列入關注名單　 (13:45)

施俊輝表示，教育局於信中提醒，學校宣傳和廣告須按照規範，不能有不實內容。他以有學校濫收20萬元建校費為例，稱已提醒學校收取任何費用均須經教育局批准，亦指校方須於每個學年呈交學生名單。施俊輝指出，教育局每年9月中旬會派員到公營學校點算人數，亦會突擊巡查高風險的私立學校，包括曾涉及投訴、出現管理、收生和財政困難的學校，以核實相關數據真偽。

教育局早前設立舉報機制，被問到會否仿傚舉報濫用公屋措施設立獎勵，施俊輝回應指獎勵非重點，重點在於去除教育界的害群之馬，並防止投機取巧的辦學人士。

雙非兒童方面，施俊輝表示，教育局一直有留意相關數字，並納入學位估算，又稱局方過去十數年來一直有相應措施應對，包括幼稚園「一人一位」措施、「跨境學童專網」等。他亦指出，部分雙非學童會選擇回內地升讀大學，引述專家分析原因在於雙非兒童家庭成員多身處內地，當局會密切留意相關趨勢，再作出相應措施。

施俊輝表示，若雙非兒童或持受養人簽證的學童有意在港升讀大學，可及早來港就讀中小學，認為比起以自修生身分、找內地師資質素不明的補習社來準備應考中學文憑試，本地學校質素更有保障，亦有助學生盡快融入香港教育體制。