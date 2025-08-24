食環署去年捕獲近9萬隻活鼠　按年增約四成 (11:59)

食環署近年多管齊下防治鼠患，包括去年起全面使用熱能探測攝錄機，輔以人工智能技術，每半年一次在全港各區進行鼠隻活動調查，取代傳統以鼠餌咬痕調查和分析鼠患情况的方法，針對鼠隻出沒路徑制訂策略。食環署去年全年在全港捕獲共約89600隻活鼠，較2023年同期增加約四成，其中在荃灣鱟地坊後巷一帶捕獲約270隻活鼠，較2023年同期約89隻增加約兩倍。

食環署荃灣區衛生總督察蘇陽峯接受《政府新聞網》訪問時表示，考慮到老鼠的生活習性，署方會在進行鼠患調查的地區，連續3天放置熱能探測攝錄機，從晚上7時到翌日早上7時拍攝；拍攝所得的熱成圖像，會以人工智能技術分析。他解釋，熱成圖像可清楚見到鼠蹤和出沒時間，前線人員可針對鼠隻出沒路徑，制訂打擊鼠患的策略。

食環署亦推行規範食物業妥善處置廢物試驗計劃，容許合資格食肆在其相連後巷擺放大型垃圾桶暫存垃圾，之後由食肆安排清潔工人收集。署方會定期檢查食肆有否妥善存放垃圾，並打擊在後巷堆放雜物和亂拋垃圾的違法行為。

食環署為簽署《滅鼠約章》屋苑提供免費技術支援

食環署又與屋苑物業管理公司合作，鼓勵社區參與日常防治鼠患的工作。荃灣廣場（住宅）物業管理公司滅鼠聯絡大使劉志宏說，自今年2月簽署由食環署推出的《滅鼠約章》後，署方派員到屋苑提供免費技術支援，就防治鼠患措施提供意見。他續說，屋苑的滅鼠聯絡大使透過食環署舉辦的專題講座，獲得最新防鼠資訊，並可和其他物管公司交流經驗。

街道清潔方面，食環署引入高速清洗盤。服務承辦商員工朱翠賢認為，高速清洗盤取代以往僅以水喉洗擦街道，清潔效果更佳，能徹底清除街道上的污漬，而且清洗盤運作方便輕巧，用水量較少之餘，工作亦較為輕鬆。