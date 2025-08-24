陳茂波：正加緊推進於利雅得設經貿辦工作 (11:29)

陳茂波以昨日（23日）在香港大球場舉辦的沙特超級盃決賽為引子，指過去兩年香港與中東地區的交往不斷深化，涉及的領域不單是金融商貿，還有文化藝術和體育層面的交流，相信可為往後香港和中東在其他領域的合作，打下更深厚和堅實的基礎。他提到，香港與海灣地區的雙邊貿易總額於去年達到1500億港元，過去5年年均增長約11%；兩隻追蹤沙特市場的交易所買賣基金（ETF）已在港交所上市、兩隻追縱港股的ETF亦在沙特交易所上市，截至上周，兩隻港股ETF合共市值超過160億港元。

陳茂波表示，中東國家希望引入更多的創新科技，從而加快當地基建發展，認為會為本港的初創公司、創科企業和專業服務公司帶來大量的商機。他透露，特區政府團隊會繼續到世界各地推廣香港與內地的優勢和商機，包括率團出訪，以鞏固和深化跟新興市場的多層次、多領域交流合作。