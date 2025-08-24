明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

陳茂波：正加緊推進於利雅得設經貿辦工作 (11:29)

財政司長陳茂波今（24日）於網誌表示，香港與中東人員往來愈趨頻繁，去年來自海灣地區國家的訪港旅客人數按年增加七成，今年首7個月再增加超過一半，指出去年10月復航、往來香港及利雅得的直航航班經常客滿，有增加班次的空間。他又說，正加緊推進在沙特利雅得開設經濟貿易辦事處的工作，進一步促進香港跟中東和北非之間的經貿和文化關係。

陳茂波以昨日（23日）在香港大球場舉辦的沙特超級盃決賽為引子，指過去兩年香港與中東地區的交往不斷深化，涉及的領域不單是金融商貿，還有文化藝術和體育層面的交流，相信可為往後香港和中東在其他領域的合作，打下更深厚和堅實的基礎。他提到，香港與海灣地區的雙邊貿易總額於去年達到1500億港元，過去5年年均增長約11%；兩隻追蹤沙特市場的交易所買賣基金（ETF）已在港交所上市、兩隻追縱港股的ETF亦在沙特交易所上市，截至上周，兩隻港股ETF合共市值超過160億港元。

陳茂波表示，中東國家希望引入更多的創新科技，從而加快當地基建發展，認為會為本港的初創公司、創科企業和專業服務公司帶來大量的商機。他透露，特區政府團隊會繼續到世界各地推廣香港與內地的優勢和商機，包括率團出訪，以鞏固和深化跟新興市場的多層次、多領域交流合作。

相關字詞﹕陳茂波 經濟 沙特 初創 創科 中東 編輯推介

上 / 下一篇新聞