政府飲用水招標風波｜ 許正宇：會考慮如何提升辨別欺詐等方面培訓　不失時機盡快落實改善措施 (10:18)

許正宇於商台節目《政好星期天》表示，當局第一步已做好「止血」工作，暫停各政府部門與該公司及關聯人士的合約，而由他領導旳跨部門專責小組日前已召開會議勾勒具體工作方向。他亦表示，政府採購一直按程序制度進行，今次發現有不足之處，會檢視有何改善措施，不失時機地盡快落實。

被問到日後採購時會否檢查投標者背景，許正宇回應說，任何工作和政策都要符合「common sense(常識)」，要「過到自己過到人」，會思考有何手段及方法可幫助相關人員。

政府檢討政府採購機制專責小組的成員包括負責招標的官員，對於會否再另設委員會檢視事件，許正宇於節目後表示，已邀請審計署以獨立第三方角色檢視程序及執行問題。被問到事件會否影響市民對內地飲用水品牌的信心，他強調，檢測證實內地品牌與香港品牌的飲用水，在微生物及金屬元素測試方面均達標，不存在兩地質素不同的問題，一些無謂揣測都不是基於現實。