北角美都大廈奪命火　起火單位「一劏八」　死者身分及火起因待查 (22:18)

消防處助理消防區長李亮嶠指，消防處今日下午4時15分接獲報告，指北角英皇道330號美都大廈有單位起火，消防5分鐘後到場。由於消防到場前已收到多個火警報告及求助電話，消防處立即調派額外車輛到場。涉事樓層一梯四伙，火場面積15米乘以10米，是一個住宅單位，裏面被分隔開8個分間單位。

行動中，消防處共派出19輛消防車、9輛救護車，以及98名消防及救護人員。消防員在場進行動態風險評估，先安排鋼梯車停泊在策略性位置，進行外圍拯救，救出一名被困人士，他沒有受傷。一隊行動小隊及一條滅火喉進入涉案單位滅火搜救，在分間單位救出兩人，為兩人作即時治理及急救，傷者其後送院救治。

火警中，消防合共救出7人，另外75人自行疏散。消防處會成立專案小組，聯同其他部門徹底調查火警成因。火警於下午5時07分大致救熄。

李亮嶠指，涉案樓層一梯四伙，4個單位中，3個都有分間單位存在，而現場電表損毀嚴重。另外，消防救火時發現大廈消防裝置運作正常，現場走火通道理想，沒有阻塞。

消防處署理高級救護主任孫偉忠指，救出7人中，其中一名約60歲男性嚴重燒傷，救出時已無呼吸無脈搏，救護員爲他進行心肺復蘇急救，並將他送往律敦治醫院搶救，事主最終傷重不治。另外，一名16歲女傷者吸入濃煙不適，初步治理後送往律敦治醫院，目前情況穩定。另外5名傷者主要是輕傷及受驚，他們無需送院，自行離開。

警方北角分區署理助理指揮官（行動）黃栢熙指，警員接報後6分鐘到場，警員在場封路及協助市民疏散。受火警影響，警方於英皇道西行介乎糖水道及北景街一段、以及北景街介乎英皇道及堡壘街一段進行封路。警方正調查死者身份，案件交東區警區重案組跟進。