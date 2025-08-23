明報新聞網
即時港聞

梁文廣與九龍西街坊訪海洋公園賀「加加」「得得」一歲生辰 (19:43)

為熱烈慶祝中華人民共和國成立76周年，見證首對在港出生大熊貓雙胞胎「加加」、「得得」的一歲生日，立法會議員梁文廣於8月23日假香港海洋公園舉辦「中旅帶你睇熊貓 海洋生態Summer Fun」活動。是次活動獲港中旅慈善基金會慷慨贊助近千張海洋公園門票，邀請一眾九龍西區市民共同參與這個極具意義的夏日盛事，本次活動也是「中企旅遊服務進社區」賀國慶活動的重要內容。

活動啟動禮上午在香港海洋公園正門廣場隆重舉行。香港中國企業協會副總裁曾燊典、香港中旅集團港澳工作部總經理陶曉斌，有關社區團體負責人、區議員以及17家「中企旅遊服務進社區」參與企業的領導和代表參加了活動。

梁文廣致辭時感謝各主辦單位的大力支持，表示今年適逢國家76周年華誕，又逢海洋公園熊貓家族新成員「加加」與「得得」的一歲生辰，在這個雙重喜慶的大日子，讓市民一同分享國慶日的喜悅。他特別感謝香港中國企業協會及眾多在港中資企業全力支持社區工作，亦對今次活動提供大力支持及慷慨贊助，讓更多基層市民受惠。

儀式後，獲邀的市民分批入園，在專業導賞員帶領下親身探訪熊貓家族，並參觀各個特色展館。是次活動不僅為市民提供娛樂體驗，更成功推廣愛國教育和生態保育訊息。
 

