北角有單位起火　七旬翁昏迷送院死亡　住戶感激搭棚工助逃生 (17:56)

【19：00更新】今日(23日)下午4時15分，警方接獲多宗報案，指北角英皇道330號美都大廈一個樓上單位起火，其中一名報案人要求協助救出單位內兩女童。消防到場升起雲梯，並動用一條喉及一隊煙帽隊救火，其後發現一名七旬翁全身燒傷昏迷，他由救護車送往律敦治醫院搶救無效死亡。另有一名16歲少女懷疑吸入濃煙不適，清醒由救護車送院。消防於下午5時07分停止動員，火警大致救熄。消防正調查火警原因。
大廈15樓住戶李先生指，火警發生時非常危急，他說「霎時間聞到（燶）味」，打開門一看，發現整條走廊已經充滿黑煙，他立即用濕毛巾封住門縫，並與妻子及兒子打開窗戶叫救命。李續指，約10分鐘後，有兩、三個搭棚師傅見到他們，搭棚師傅「夾住」他們一家3口到天台暫避。李生說，大廈最近搭棚維修外牆，棚架已經陸續拆卸，剛巧自己單位外面的棚架未拆，李說非常感謝搭棚師傅的幫忙，「救了我們一家三口」，亦感謝消防員接報後迅速到場。據李先生了解，起火單位位於大廈14樓。
運輸署指，受火警影響，英皇道（往銅鑼灣方向）近北景街全線現已封閉；英皇道（往柴灣方向）近北角道的部分行車線現已封閉；同時東區走廊（往柴灣方向）的車輛不能進入糖水道。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。
