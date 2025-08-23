北角有單位起火　七旬翁昏迷送院死亡　住戶感激搭棚工助逃生 (17:56)

大廈15樓住戶李先生指，火警發生時非常危急，他說「霎時間聞到（燶）味」，打開門一看，發現整條走廊已經充滿黑煙，他立即用濕毛巾封住門縫，並與妻子及兒子打開窗戶叫救命。李續指，約10分鐘後，有兩、三個搭棚師傅見到他們，搭棚師傅「夾住」他們一家3口到天台暫避。李生說，大廈最近搭棚維修外牆，棚架已經陸續拆卸，剛巧自己單位外面的棚架未拆，李說非常感謝搭棚師傅的幫忙，「救了我們一家三口」，亦感謝消防員接報後迅速到場。據李先生了解，起火單位位於大廈14樓。

運輸署指，受火警影響，英皇道（往銅鑼灣方向）近北景街全線現已封閉；英皇道（往柴灣方向）近北角道的部分行車線現已封閉；同時東區走廊（往柴灣方向）的車輛不能進入糖水道。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。