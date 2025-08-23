明報新聞網
即時港聞

陪同李家超訪彩興路簡約公屋居民 何永賢引調查指九成入住簡約公屋居民感幸福愉快 (16:57)

房屋局長何永賢今日(23日)陪同特首李家超到牛頭角彩興路簡約公屋探訪居民，分享已入伙住戶的開心與幸福，及剛剛收鎖匙住戶的期待與喜悅。她在社交媒體發文指，據營運機構向元朗攸壆路簡約公屋的居民進行意見調查，逾九成住戶覺得入住後毋須為居住問題煩惱及入住後感更幸福和愉快。
她指今日彩興簡約公屋還舉辦了周末市集，居民入住後獲得支援、生活多彩、社區聯繫，都瀰漫每一個角落。他們每一步都看到入住市民生活的改善，聽到市民的歡聲笑語，也感受到大家對政府的信任。不少人與我們交流時，都開心分享自己的新生活：不用再捱貴租、不用一家人擠在沒有窗的劏房、不用再擔心小朋友沒有地方學習。她指住戶們都感謝特首提出簡約公屋的舉措，讓他們能及早脫離惡劣居所，也讓孩子有更好成長空間。
她表示元朗攸壆路簡約公屋的居民進行意見調查，結果顯示97%的住户表示無須再為居住問題而煩惱；95%的住戶與家人入住後更幸福和愉快；94%的住戶認為簡約公屋提供的社會服務幫助他們及家人規劃更美好的生活。
何指今年底還有四個簡約公屋項目開始派鎖匙，全年便會有9500多個單位讓市民入住。我們會繼續落實好簡約公屋的工作，為更多有需要市民提供與家人改善生活的機會。
 

