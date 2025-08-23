海關拘6小販檢逾千件貨　涉於球場外售賣冒牌球衣 (16:56)

海關版權及商標調查科高級調查主任吳家俊指，7月下旬啟德主場館舉行「香港足球盛會2025」，本周香港大球場亦舉辦「沙特超級盃2025」香港站。海關於這兩場國際體壇盛事期間打擊售賣冒牌物品。海關發現，兩件盛事加上球星訪港期間，有不法分子於會場附近售賣冒牌物品圖利，海關加強巡邏及執法，分別於7月26日、31日，以及8月19日及20日，於啟德主場館及香港大球場附近掃蕩一批流動小販。行動中，海關共檢獲約1200件懷疑冒牌物品，估計市值約21萬元，當中包括約900件懷疑冒牌球衣。行動中，1男5女流動小販被捕，他們介乎30至53歲，涉嫌觸犯商品説明條例。吳家俊指，暫時未見有組織經營，涉案人士全部於會場附近兜售，案件仍在調查，不排除更多人被捕。

吳家俊指，涉案冒牌球衣屬於訪港球星所代表的國家隊或球會，在啟德的行動中，主要檢獲阿仙奴、利物浦、熱刺球衣；在香港大球場附近主要檢獲C朗所效力的沙特阿拉伯球會艾納斯及葡萄牙國家隊球衣。每件冒牌球衣售價約200元，只是正牌球衣售價的3分之1。海關亦發現，部分冒牌球衣仿真度高，消費者一時之間可能難分真假，但若仔細檢查，可以見到部分球衣印刷參差，或欠缺品牌標籤。全部檢獲的冒牌球衣已經印好球星名字及號碼，消費者可以立即穿上。海關提醒，售賣冒牌物品屬於嚴重罪行，要負上刑責；市民亦應尊重知識產權，光顧信譽良好的商戶。