即時港聞

李家超：高才通計劃符合當初理念目的　將續推行免人才服務競爭對手 (16:18)

政府上周公布高端人才通行證計劃續簽數字，截至上月底近1.4萬名來港高才簽證期滿，當中54%人申請續簽。行政長官李家超認為，高才通計劃符合當初理念與目的，政府將繼續推行計劃及提供足夠吸引力讓人才留港，避免人才服務競爭對手。

李家超指，提出高才通計劃初期香港正值缺乏人才，故推出計劃以提升香港競爭力，從而帶動經濟。而自計劃推出以來，人才均為香港帶來不少正面效果，包括人才為香港提供1.2%本地生產總值（GDP）；此外，逾九成人才領取的工資亦高於本地工資中位數，反映社會需要人才。他又說，世界各地正互相爭奪人才，因此認為計劃應繼續進行，向人才提供足夠吸引力令他們覺得香港是最好並願意留港；否則當人才去了競爭對手那裡，就不是香港少了一個人，而是對方多了一個人，對香港而言「一加一減是二」。

對於有三分一續簽的高才可能並非時常居住香港，李家超指，大灣區是一小時生活圈，美國紐約亦有不少人居住周邊城市，因此認為這是正常且健康的發展模式。

政府統計處本周二（19日）公布今年5至7月失業率為3.7%，較今年4至6月的3.5%升0.2個百分點。李家超指，目前為經濟轉型期，雖失業率輕微上升，但本地經濟大環境有增長約3%，反映「有啲行業做得成功啲，有啲做得無咁成功」。他呼籲，商家應利用科技或業務調配等面對轉型期，政府亦會繼續嚴打黑工及濫用補充勞工優化計劃人士，同時加強僱員再培訓計劃，以保障市民就業。
 

