內地男涉以白牌車載客取酬被控4罪　還押至10月再訊 (13:59)

被告鄧富淼（27歲，無業）持雙程證來港。他被控各一項橫過附有虛綫的連續白綫、駕駛／使用汽車以作出租或取酬載客用途、沒有第三者保險而使用車輛、以及違反逗留條件罪。

控方申請押後案件，以作進一步調查，包括與運輸署對涉案私家車作出調查以及驗車，同時須索取被告的出入境紀錄。辯方為被告申請保釋。張官聽罷雙方陳辭後拒絕被告的保釋申請，被告還押候訊，但保留8天保釋覆核權。

控罪指，被告被控於2025年8月20日，在灣仔告士打道（西行綫）近波斯富街駕駛一輛私家車，以作出租或取酬載客用途。他亦被控於同日同地，違反對其訪港有效的逗留條件，即不得接受有薪或無薪的僱傭工作，但他未獲入境事務處處長准許而在該處接受僱傭工作。

他另被控於同日同地，身為該私家車的司機，在無合理辯解的情況下，沒有確保該車或其任何部分，不在亦不駛越或橫過如《道路交通（交通管制）規例 》所示，並放置在車路上的連續白綫或其任何部分之上；以及在道路上使用該私家車，而當時就他對該車的使用，沒有備有一份有效的和符合汽車保險（第三者風險）條例規定的第三者風險保險單或保證單。