政府飲用水招標風波｜ 李家超批物流署把關不力感失望 若涉人為疏忽將嚴格按機制處理 (13:39)

李家超表示，目前政府的首要工作，是查找當中的不足，檢視制度及程序上的任何漏洞，防止類似事件再發生，而目前財庫局的三重行動、物流署終止其他6份合約等行動是正確且合適。他又說，工作小組應盡快完成工作，以強化採購管理制度、明確訂明盡職審查要求、標準及涵蓋範圍；同時就提高政府部門人員洞察力及警覺性提供建議，包括能力培訓，識別資料做假的手法認知；小組亦應提出盡職審查的方案，並將方案擴展其他審批款項的工作範圍。

審計署可有效找出不足之處

被問到政府邀請審計署調查今次事件，會否擔心社會有「自己人查自己人」觀感，李家超表示，審計署獨立、專業、具經驗，認為審計署可有效尋找不足的地方，包括程序、制度、人員是否有出錯等。他又說，署方完成工作報告較其他部門快，認為邀請審計署調查是適合且最有效率的做法。他又相信當審計署完成報告，向大家講解內容時，社會會認同今次處理事件的方法。

李家超又說，他要求政府文化是要與時並進，包括當資訊發達時，有否科技可應用在審核過程當中，以檢查對方背景、標價是否合乎標準。他又強調，在採購工作時，政府雖要確保公帑要用得其所，但除價錢高低，亦應重視對方所帶來的社會價值是否符合要求。