明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

政府飲用水招標風波｜ 李家超批物流署把關不力感失望 若涉人為疏忽將嚴格按機制處理 (13:39)

政府買「冒牌水」風波持續多日，李家超今（23日）首次回應事件時表示，雖今次事件涉及有人提供虛假文件，但認為政府物流署作為每日都在做採購工作的專職部門，對今次署方把關不力大為失望。他又說，事件反映有政府人員洞察力及警覺性不足，公務員制度有明確懲處機制，若發現有人疏忽，政府會將嚴格按機制處理。

李家超表示，目前政府的首要工作，是查找當中的不足，檢視制度及程序上的任何漏洞，防止類似事件再發生，而目前財庫局的三重行動、物流署終止其他6份合約等行動是正確且合適。他又說，工作小組應盡快完成工作，以強化採購管理制度、明確訂明盡職審查要求、標準及涵蓋範圍；同時就提高政府部門人員洞察力及警覺性提供建議，包括能力培訓，識別資料做假的手法認知；小組亦應提出盡職審查的方案，並將方案擴展其他審批款項的工作範圍。

審計署可有效找出不足之處

被問到政府邀請審計署調查今次事件，會否擔心社會有「自己人查自己人」觀感，李家超表示，審計署獨立、專業、具經驗，認為審計署可有效尋找不足的地方，包括程序、制度、人員是否有出錯等。他又說，署方完成工作報告較其他部門快，認為邀請審計署調查是適合且最有效率的做法。他又相信當審計署完成報告，向大家講解內容時，社會會認同今次處理事件的方法。

李家超又說，他要求政府文化是要與時並進，包括當資訊發達時，有否科技可應用在審核過程當中，以檢查對方背景、標價是否合乎標準。他又強調，在採購工作時，政府雖要確保公帑要用得其所，但除價錢高低，亦應重視對方所帶來的社會價值是否符合要求。

 

相關字詞﹕李家超 編輯推介

上 / 下一篇新聞