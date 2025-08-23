李夏茵：「HA Go」未來集預約及繳費功能　省市民排隊及輪候時間 (12:19)

現時病人在專科門診求醫時，需面對繁複程序，包括登記、事前檢查、候診及預約覆診等。李夏茵於商台《政經星期六》稱，香港眼科醫院早前於「HA Go」推一站式服務，成功為病人約170分鐘的輪候時間縮短一小時，醫管局未來將參考有關做法，一年內將該服務拓展至其他部門應用，市民將可於「HA Go」內預約覆診，同時知道診斷、取藥等詳情不用再花時間到櫃位處理。她希望將「HA Go」打造成為醫管局的重要平台，甚至可客制內容，提供病人相對應的資訊，成為病人的「健康管理員」。

李夏茵又說，未來或利用電子中央平台顯示派籌情況，開放病人預約較早的空檔期，盡量壓縮他們的等候時間，初步估算將減省四分一時間。她於港台《星期六問責》稱，現時仍有約三成慢性病、高血壓、糖尿病等病人仍在專科門診，醫管局將透過風險評估，篩選等候名單內已穩定的病人到基層醫療，並將籌號讓出。



