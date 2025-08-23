盧寵茂：遙距醫療難診症非「買外賣」　市民不應只求方便忽視質量安全 (10:29)

盧寵茂今（23日）於商台節目《政經星期六》稱，新冠疫情時由於病種及徵狀單一，市民與醫生難以面對面診症，政府亦不想出現大規模交叉感染，因此「特事特辦」容許遙距醫療服務。他理解有關服務為醫生診斷及市民求診帶來便利，但醫生提供相關服務時，其實難以為病人檢查，即使觀察舌頭亦可能因光線等問題影響診斷，有人更未為病人診斷就處方藥物。盧寵茂形容，接受醫療服務並非「買外賣」，市民不應因方便而忽視醫療服務的質量及安全。

盧寵茂指，現時醫務委員會和香港中醫藥管理委員會已為遙距醫療制定指引，確保病人在求診過程、私隱上受保障，惟一般守則仍不建議市民使用遙距醫療服務。他認為，相關服務可適應用於病人覆診，以及醫生對病人有一定程度了解時使用，但市民使用服務前，亦應先確定診症醫生是否為已註冊的合資格醫護人員，避免選擇來歷不明的服務。

立法會法案委員會下月將二讀「控煙十招」草案。盧寵茂表示，期望草案恢復二讀同日進行三讀，並於同月通過修訂。局方將對循序漸進推行相關措施，確保政策順利落地。

至於本港建設第三間醫學院的進展，盧寵茂指，三間大學的總體方案已完成評估，現時正評估各大學的財務資金是否具可持續性，之後就會向特首提交最終報告，預料今年內完成。





