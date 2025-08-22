明報新聞網
即時港聞

保良局調查：超過3成受訪初中生對校園生活感到頗大或非常大壓力 (23:17)

社會關注學童精神健康問題。保良局一項調查發現，超過3成受訪初中生對校園生活感到頗大或非常大壓力，有超過一半學生在面對負面情緒時不會告知他人。研究團隊認為情值大眾關注，強調學童精神健康問題日益複雜，「非單一持分者可解決」，認為社會各界應積極合作應對，呼籲家長和學校多聆聽學童心聲。

保良局青少年事務部和宏恩基督教學院社會工作學院合作，於去年11月至今年1月期間，透過問卷訪問907位來自不同辦團、4間學校的中二三生，了解他們在2023/24學年面對不同校園關鍵時段的壓力、新學期的情緒狀況等，結果發現約32％學生對整體校園生活感到頗大壓力或非常大壓力。團隊分析學生壓力來源，發現「五大校園壓力事件」中，頭四位均與校內測考有關，第五位則是長假期過後，學生要適應復課。

同時，調查發現38.1％學生在進入新學期時，會出現緊張、憂慮、挫敗等負面情緒，但有超過一半學生，面對負面情緒卻不會告知他人。保良局學生輔導及支援服務註冊社工陳安琪認為，情況值得大眾關注，分析學生不願抒發情緒，主因是覺得說出來對事情無幫助、不知如何說等。她提到近6成受訪學生首選將負面情緒告知同學或朋友，反映朋輩的重要，「每個人都可以係救助者，亦可以係求助者」，建議學生除主動向朋輩表達心聲，亦可多留意身邊朋輩的情緒信號，互相支援，建立情感安全網。

保良局青少年事務部服務經理李德威則鼓勵學生在抒發心聲前做心智演練，及向聆聽者說關鍵語句如「我想請你慢慢聽我講」，「呢個都係一個熱身，畀家長、社工、老師心理上有個準備，就是你有啲緊要嘢想同我說，我自己都準備下先，唔好一邊炒菜或改簿。」

教育局回覆本報稱十分重視學生的精神健康，提到新學年將至，當局會於開學前推出全新的「新學年•好精神」專頁，協助同學及家長應對開學期間可能面對的挑戰；繼早前已推出「精神健康素養資源套」（高小版）及（初中版）後，當局亦會推出初小版及高中版，並上載至專頁，供學校人員參考及使用。

另外，教育局最新數據顯示，今年1月至6月底當局共收到17宗來自全港中小學所匯報的學生懷疑自殺身亡個案，佔去年全年的28宗約6成。教育局指，由於學生自殺涉及多項因素，而且每年的個案情況不同，當局不建議作比較。

