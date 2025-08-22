明報新聞網
即時港聞

前地政總署助理署長質疑政府批農地建屋附帶條件刻意留難　申司法覆核敗訴 (19:49)

時任地政總署助理署長林嘉芬與丈夫2014年被揭發在林管轄的元朗錦田買農地，廉署調查後不起訴。夫婦提出申請近9年後，在2021年終獲地政總署批准在農地建村屋，但須遵守33項條件。夫婦認為地政總署涉及拖延申請和惡意留難，先後兩次就署方的決定提出司法覆核。高院法官高浩文合併處理兩案，今（22日）駁回夫婦的司法覆核申請，兩人須付訟費。法官稱，原因是署方以地主身分代政府行事，涉及私人契約，不受司法覆核挑戰。

申請人為林嘉芬及其任職測量師的丈夫鄧超文；答辯方為地政總署署長。夫婦於2012年向地政總署申請在農地建村屋，等候多年仍未獲批，但在提出司法覆核後於2021年獲批准建屋。惟地政總署要求夫婦在建屋時遵守33項條件，兩人不滿並再提出司法覆核。

夫婦首次提出司法覆核申請的理由是，署方​在處理建屋申請時過度拖延，以及考慮無關的因素，如政治因素。法官今在判辭中稱，夫婦的建屋申請已於2021年獲批，所以首個司法覆核申請現已變成學術討論。法官指，夫婦或可就署方批准建屋前的決定申請賠償，但他們提出的賠償申請建基於合約法，而非公法，所以不屬司法覆核的範疇，故首個司法覆核申請被駁回。

兩人第二次提出司法覆核申請的理由則為，署方施加相關條件屬惡意留難及濫用權力。法官稱，惟申請方不爭議建屋申請涉及集體官契，屬於私人契約，加上地政總署署長在處理申請及施加條件時，是以政府土地代理人、即地主的身份行使職能，而​​​​私人地主可對其土地施加條件並決定用途。法官稱，因此署方要求夫婦遵守的條件可能「本質屬私人、純粹屬商業性質」，不受司法覆核挑戰。法官指，法庭也不認為署方施加有關條件時涉及惡意，遂駁回夫婦第二次的司法覆核申請。

林嘉芬 法庭

