民建聯指有外傭僱主曾因外傭借貸而受滋擾　促設中央資料庫避免重複借貸 (19:29)

民建聯於本月1日至15日經網上問卷訪問98人。當中逾半（56.5%）受訪者聘請的外傭曾向僱主借錢或要求預支薪金；有四成半（45.2%）受訪者知悉現在或曾聘的外傭有否向財務公司借貸，但當中八成（87.3%）卻不知外傭借貸的公司是否持牌；約四成（38.7%）受訪者因外傭借貸而受追債滋擾，甚至語言恐嚇和滋擾。

至於是否應加強處理外傭借貸後失蹤的情況，例如暫停或禁止其再次申請工作簽證，所有受訪者均表示同意。另外，就有關是否同意設立「收入基準方案」及「還款比率方案」，近九成（87.7%及87.8%）受訪者均同意。

民建聯的五項建議包括要求所有財務公司強制加入「中央信貸資料庫」，以避免借款人跨公司重複借貸；透過「行政指引」規管送禮推廣，防止財務公司以小恩小惠吸引借貸；加強打擊網上非法借貸，避免外傭被誘騙借款；考慮對向非法放債人借款的外傭設罰，例如吊銷工作簽證；以及加強宣傳教育，於外傭培訓及勞工署資訊包中加入借貸相關法規，並要求中介公司加強提醒。