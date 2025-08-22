明報新聞網
即時港聞

民建聯指有外傭僱主曾因外傭借貸而受滋擾　促設中央資料庫避免重複借貸 (19:29)

民建聯一項有關外傭借貸及持牌放債人規管問題的調查指，逾半受訪者聘請的外傭曾向僱主借錢或要求預支薪金，四成了解外傭曾否借貸的僱主當中，部分曾因外傭借貸而受追債滋擾。當中部分現在或曾聘請外傭的受訪者情況反映不少外傭均有財務負擔，但僱主卻對其財務及借貸情況毫不知情，甚至因此受追債滋擾。民建聯建議政府透過不同措施，並完善有關審查機制，保障各方利益。

民建聯於本月1日至15日經網上問卷訪問98人。當中逾半（56.5%）受訪者聘請的外傭曾向僱主借錢或要求預支薪金；有四成半（45.2%）受訪者知悉現在或曾聘的外傭有否向財務公司借貸，但當中八成（87.3%）卻不知外傭借貸的公司是否持牌；約四成（38.7%）受訪者因外傭借貸而受追債滋擾，甚至語言恐嚇和滋擾。

至於是否應加強處理外傭借貸後失蹤的情況，例如暫停或禁止其再次申請工作簽證，所有受訪者均表示同意。另外，就有關是否同意設立「收入基準方案」及「還款比率方案」，近九成（87.7%及87.8%）受訪者均同意。

民建聯的五項建議包括要求所有財務公司強制加入「中央信貸資料庫」，以避免借款人跨公司重複借貸；透過「行政指引」規管送禮推廣，防止財務公司以小恩小惠吸引借貸；加強打擊網上非法借貸，避免外傭被誘騙借款；考慮對向非法放債人借款的外傭設罰，例如吊銷工作簽證；以及加強宣傳教育，於外傭培訓及勞工署資訊包中加入借貸相關法規，並要求中介公司加強提醒。

