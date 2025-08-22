石硤尾旅遊巴於停車場倒車時撞斃過路婦　事主兒子痛哭 (19:15)

現場消息指，涉案停車場只有一層，專泊保姆車。據悉死者育有6名子女，與其中一名兒子同住附近，意外後死者其中一名兒子迅速到場，認屍後傷心痛哭，稱「阿媽，我要煮飯俾妳食，同妳去公園呀⋯⋯」，及後死者其他子女及親友亦到場了解。死者長子稱「（意外）大家都唔想」，事故原因仍有待警方調查，並指母親雖年屆九十但仍算壯健，平時靠枴杖「篤下篤下」，每天落樓散步。

現場所見，左車尾車輪有血跡，警員以綠色帳篷覆蓋遺體，涉案旅遊巴車尾有「小心學童」標示。

兼職保姆車司機鄭生指，認識涉案女司機，平時叫她「周太」，知道她駕駛保姆車幾十年，形容她平時駕駛小心、車速很慢。據鄭生了解，涉案保姆車當時接送國際學校學生放學，所有學生落車後，保姆車返回涉案停車場泊位，結果發生意外。鄭生說，保姆車平時都是倒後進入停車場，車輛倒後時會有提示聲響。

街坊瓊姐說，平時經常見到女死者，稱她「阿高」，知道她居於附近，並說死者平時用拐杖輔助，但不算步履蹣跚。