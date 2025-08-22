潘浠淳父母發聲明回應「藥倍安心」爭議　指女兒精神受困會放棄所有獎項　認潘母曾接洽AI公司但強調概念原創 (18:42)

潘浠淳父母回應重點：

「藥倍安心」屬潘浠淳原創理念，啟發自醫療事故新聞

潘浠淳母親彭詠枝曾自行接洽公司，探討開發「具商業化潛質」產品，但無提及女兒參賽

否認使用真實病人數據，潘浠淳受訪時口誤

批評跟進事件的鄭曦琳（Hailey Cheng）言論過份

否認指使或參與對鄭曦琳（Hailey Cheng）的滋擾行為

向各主辦機構提出自願放棄所有關於「藥倍安心」的獎項

聲明以潘浠淳父母的名義發出，強調「藥倍安心」屬潘浠淳的原創概念，2023年10月正式向老師表達參賽意願，2024年1月向「香港青少年創新科技大賽」正式提交作品構思、設計及演示，示範作品功能；同年2月向「少年警訊創新科技大賽」提交「藥倍安心」演示。不過，其母彭詠枝承認，於2024年3月自行接洽「AI Health Studio」探討開發有商業化潛質的產品，並向對方提供「藥倍安心」概念及相關資料，當時彭詠枝並無提及潘浠淳已為「藥倍安心」參賽，故AI Health Studio對此並不知情。聲明提及彭詠枝對事件所引起的風波深表歉意。

對於「藥倍安心」涉應用真實病人數據，潘浠淳的父母解釋，指潘浠淳受訪時「可能一時口誤表達不清，引起誤解」，並就此致歉。聲明強調有關數據僅為模擬病人，「從沒使用真實病人數據」。聲明又指「藥倍安心」所用的公開藥物資料庫，使用條款允許非商業用途，指當時網站亦未有禁止數據爬取的使用條款，也指「藥倍安心」至今仍未作商業應用。

不滿鄭曦琳言論過份

潘浠淳父母的聲明同時亦批評跟進事件的城大學生鄭曦琳，指她的言論「遠超過一般善意吹哨人（good-faith whistleblower）」，並列舉例子，指鄭曾以「2025香港小姐選舉已完」標題，引發其他網民討論潘浠淳的樣貌及身材；也曾提及「我就不嬲以暴易暴」、「預防自殺系統係咪可以俾千金試用？」等言論。至於鄭曦琳近期表示受到威脅和滋擾，潘浠淳父母在聲明中否認潘家有份參與，「也從未慫恿，煽動或指使任何第三方作出任何威脅、滋擾及打壓等行為或言論」，亦指「絕不認同此等行為」，認為「任何討論應以理性為基礎，而非針對個人的攻擊或抹黑。」

