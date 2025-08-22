明報新聞網
即時港聞

潘浠淳父母發聲明回應「藥倍安心」爭議　指女兒精神受困會放棄所有獎項　認潘母曾接洽AI公司但強調概念原創 (18:42)

肝癌權威潘冬平醫生的女兒潘浠淳研發並奪得多個本地和海外創科獎項的人工智能（AI）網頁平台「藥倍安心（Medisafe）」，今年6月捲入原創爭議和侵犯病人私隱風波。潘浠淳父母發表聲明，指潘浠淳在事發後受網絡欺凌，精神極度困擾，「面臨崩潰邊緣」，決定放棄「藥倍安心」的所有獎項，認為事件至今「當中確有不足不智之處」。聲明亦回應外界一系列質疑。

潘浠淳父母回應重點：

  • 「藥倍安心」屬潘浠淳原創理念，啟發自醫療事故新聞
  • 潘浠淳母親彭詠枝曾自行接洽公司，探討開發「具商業化潛質」產品，但無提及女兒參賽
  • 否認使用真實病人數據，潘浠淳受訪時口誤
  • 批評跟進事件的鄭曦琳（Hailey Cheng）言論過份
  • 否認指使或參與對鄭曦琳（Hailey Cheng）的滋擾行為
  • 向各主辦機構提出自願放棄所有關於「藥倍安心」的獎項

聲明以潘浠淳父母的名義發出，強調「藥倍安心」屬潘浠淳的原創概念，2023年10月正式向老師表達參賽意願，2024年1月向「香港青少年創新科技大賽」正式提交作品構思、設計及演示，示範作品功能；同年2月向「少年警訊創新科技大賽」提交「藥倍安心」演示。不過，其母彭詠枝承認，於2024年3月自行接洽「AI Health Studio」探討開發有商業化潛質的產品，並向對方提供「藥倍安心」概念及相關資料，當時彭詠枝並無提及潘浠淳已為「藥倍安心」參賽，故AI Health Studio對此並不知情。聲明提及彭詠枝對事件所引起的風波深表歉意。

由本港中學生研發、助醫生處方藥物的網頁AI平台「藥倍安心（Medisafe）」（圖）獲數字辦上屆香港資訊及通訊科技獎的「學生創新大獎」等4獎、第50屆「日內瓦國際發明展」銀獎等創科獎項，近日引起爭議。（網頁截圖）

對於「藥倍安心」涉應用真實病人數據，潘浠淳的父母解釋，指潘浠淳受訪時「可能一時口誤表達不清，引起誤解」，並就此致歉。聲明強調有關數據僅為模擬病人，「從沒使用真實病人數據」。聲明又指「藥倍安心」所用的公開藥物資料庫，使用條款允許非商業用途，指當時網站亦未有禁止數據爬取的使用條款，也指「藥倍安心」至今仍未作商業應用。

不滿鄭曦琳言論過份

潘浠淳父母的聲明同時亦批評跟進事件的城大學生鄭曦琳，指她的言論「遠超過一般善意吹哨人（good-faith whistleblower）」，並列舉例子，指鄭曾以「2025香港小姐選舉已完」標題，引發其他網民討論潘浠淳的樣貌及身材；也曾提及「我就不嬲以暴易暴」、「預防自殺系統係咪可以俾千金試用？」等言論。至於鄭曦琳近期表示受到威脅和滋擾，潘浠淳父母在聲明中否認潘家有份參與，「也從未慫恿，煽動或指使任何第三方作出任何威脅、滋擾及打壓等行為或言論」，亦指「絕不認同此等行為」，認為「任何討論應以理性為基礎，而非針對個人的攻擊或抹黑。」
 

