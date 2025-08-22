明報新聞網
即時港聞

黎智英案︳辯方結案指新聞自由應受保障　官：運用自由與提倡制裁屬兩回事 (18:59)

黎智英及《蘋果日報》3間公司涉串謀勾結外國勢力案，今午（22日）繼續結案陳辭。辯方表示，《蘋果》和《大公報》在社會並存，才能促使公開對話和辯論，公眾可以了解不同光譜的意見，猶如控辯雙方在法庭交鋒。法官杜麗冰聽畢表示，報章可以採取立場，如同西方媒體持有特定立場。惟杜官質疑，證供顯示黎智英訂下編採指示，要求《蘋果》從特定角度採訪。

辯方資深大律師彭耀鴻今午就新聞自由和煽動罪界線方面陳辭。辯方引述外國案例表示，新聞自由相當重要，法庭不能將新聞自由，局限於發表權威樂意接受的言論。法官李運騰遂指，法庭對於基本法律原則無爭議，本案關乎黎智英有否協議提倡外國制裁中港政府，和運用言論自由屬兩回事。

就《蘋果》曾訪問勇武派「屠龍小隊」，辯方指報章為公眾提供資訊，即使傳媒訪問恐怖分子，仍受新聞自由保障。杜官聽畢表示，《蘋果》報道或黎的節目訪問本身沒有錯，控方指控有關內容偏頗「黃營」，控方證人張劍虹亦承認黎智英曾作編採指示，要求報道特定報道。李官則指，某些言論可能看來無害，法庭要考慮是否出於煽動意圖。

李官提出，本港煽動罪最權威案例為「譚得志案」，上訴庭裁定煽動罪無削弱言論自由。辯方引述上訴庭判辭指，只有嚴重損害港府或中央政府權威的言論才屬煽動性，為促進社會發展的「公開坦誠對話及積極辯論」不受限制。經休庭後，辯方列舉《蘋果》執行總編輯馮偉光撰寫的兩篇評論為例子，當中講述反對修訂《逃犯條例》的理據，亦考慮警方實際執法及維持治安的層面，不涉煽動意圖。

李官和杜官關注，辯方可否列出黎智英親撰的文章，旨在促進公開對話和辯論；若黎的文章本身具煽動意圖，辯方無法繼續爭議。辯方回應指，本案控告串謀控罪，而非實質罪行，控方需證明黎和別人串謀發表煽動文章，才可定罪。聆訊下周一續，辯方繼續陳辭。

