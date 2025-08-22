安達臣首置盤鋼筋不足、結構柱移位 　屋宇署向兩間公司及6人提出205項檢控 (18:13)

屋宇署調查結果顯示，6幢大樓均發現部分鋼筋配置嚴重偏離批准圖則的情況，包括一些鋼筋位置與圖則不符或移位、鋼筋粗幼與圖則不符、鋼筋數量比批准圖則少，及結構柱移位等。屋宇署據此認為涉事的建築工程公司及個別與工程直接相關的人士干犯法例，徵詢律政司意見後向與該工程直接有關的原先和目前負責的註冊一般建築承建商、原先和目前負責的註冊一般建築承建商的獲授權簽署人，以及與該工程直接有關的四名適任技術人員提出共204項檢控，合共涉及2間公司和6名個別人士。另向當中一名適任技術人員提出一項檢控。

屋宇署稱雖然6幢大樓的整體結構沒有明顯危險，仍正與項目的註冊結構工程師跟進事故報告及所需的補救措施，包括為建築物局部加固、或會拆卸部分結構並重新配置鋼筋，以及澆注混凝土。

長實回應指，理解屋宇署對事件之處理，並將全力支持及配合有關程序。