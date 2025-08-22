中大聘任曾幗屏為協理副校長　領導傳訊及公共關係處 (17:23)

曾幗屏於中大獲得社會科學學士學位，主修政治與行政學，副修法律學，並在香港大學獲得教育學碩士學位。她亦曾任瑰麗酒店集團及周大福珠寶集團的公共事務總監，並曾擔任一家國際傳訊顧問公司的香港區總監，為該公司承接的香港特區政府品牌推廣項目效力；她亦曾任一家外國商會的政府關係及公共事務總監，以及香港特區政府中央政策組的高級研究主任。

據曾幗屏的LinkedIn顯示，她於2012年至2015年出任中央政策組高級研究主任，2020年加入公關公司Consulum，該公司當時曾投得特區政府的「香港重新出發（Relaunch Hong Kong）」公關合約；她亦曾於香港美國商會出任政府及公共關係總監。

中大亦介紹，曾幗屏也曾於世界自然基金會香港分會，以及母親的抉擇等非牟利機構擔任策略傳訊及政策倡導職務。在此之前則曾任職於國際風險顧問公司、立法會議員辦公室、《英文虎報》及路透社香港分社。中大引述她稱榮幸重返中大，冀積極加強大學在本地、國家及國際的傳訊成效。