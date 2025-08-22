明報新聞網
即時港聞

大坑西邨八旬住戶就重建覆核敗訴　判辭指事涉私人公司處理租約　不受司法覆核影響 (17:06)

石硤尾大坑西邨重建在即，香港平民屋宇有限公司與13戶居民仍未達成和解。早前其中一戶一名八旬婦向高院提出司法覆核，挑戰平民屋宇向居民提供一次過租金津貼的安置方案，另要求推翻平民屋宇向她迫遷的決定。法官已裁定申請人敗訴，今日（22日）頒布判辭闡明理由，指平民屋宇等同經營大型屋邨但非牟利的業主，由於事件性質涉及私人公司處置租約，故不受司法覆核影響。法官頒令申請人支付訟費。

是次司法覆核申請人是梁亞端（85歲）在獲得公益法律援助（pro bono）下提出申請；答辯人是香港平民屋宇有限公司。

法官高浩文在判辭指，申請人一方主要的覆核理據是平民屋宇決定違反政府指令、做法不合理且有違申請人的合法期望。惟高官認為在處理覆核理據之前，首先須處理的問題是本案是否受理司法覆核，因為平民屋宇是私人公司，迫遷決定是基於終止與申請人之間租約，安置方案則基於行使對土地的業權，理應不受司法覆核影響。

雖然申請人一方力陳，指平民屋宇向低收入市民提供住房，屬於提供「公共功能」(public function)的私人機構，加上當初獲得政府贈予低息貸款及低價讓地才得以成立公司，故應受司法覆核影響。惟高官反駁指，香港有許多文化團體及慈善機構都受到政府公帑資助，但無礙其私營角色，提供教育的私人機構亦不會因為「公共功能」而受司法覆核約束，何況歷史文件顯示，政府表明無意管理大坑西邨，由平民屋宇全權負責，故平民屋宇的決定不受司法覆核影響，駁回申請。

平民屋宇有限公司回應指，判辭明確指出大坑西新邨重建安排不在司法覆核範圍，並進一步釐清相關法律觀點，排除重建計劃的不確定性，又引述判辭指司法覆核申請人所採取的立場可能反而增加重建工程延誤的可能性，最終可能損及平民屋宇的整體利益，間接影響包括申請人在內的所有租戶。

相關字詞﹕法庭 大坑西邨重建 司法覆核 安置 平民屋宇有限公司 編輯推介

