警方打擊網約車黑工拘四人　揭本地男子一條龍助內地司機來港　借戶口再拆帳 (16:18)

被捕人士分別涉嫌串謀行使虛假文書、串謀詐騙、載客取酬、駕駛時沒有第三者保險、違反逗留條件、協助及教唆違反逗留條件等。

港島總區重案組總督察黃競成表示，港島總區交通部警員周三（20日）中午巡邏期間發現一可疑私家車越過雙白線，立即截停車輛調查，發現27歲男司機持雙程證，並透過網約車平台接客，警員隨即拘捕司機。港島總區刑事部接手調查，發現男司機透過一名本地男子提供的一條龍式服務，來港經營白牌車生意。該名本地男子於6月中在內地社交平台刊登招聘短片，招攬內地司機到港搵快錢，安排應徵者取得本港駕駛執照，並以遊客身分來港，及後當應徵者抵港時，他亦會代為向租車公司租車，並將網約平台戶口交給內地司機經營白牌車。最後該名本地男子與內地司機分拆所得之收益。

警方經調查，鎖定該27歲涉案主腦本地男子，他持本港身分證，並於昨（21日）中午將其拘捕。被捕兩男子現正被警方拘留調查，調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

其中一名被捕的37歲持雙程證白牌車女司機早前已因非法載客取酬判囚兩個月，警方調查時再發現，該女子曾於網上購買虛假本港身分證及駕駛執照，並將假文件上載到網約車平台申請帳戶，其本地人丈夫也曾經協助。警方遂再次以串謀行駛虛假文書罪名拘捕兩人。被捕男子現正保釋候查，女子續因較早前的定罪服刑。