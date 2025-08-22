警方社團名冊擬刪學民思潮、人民力量　「有理由相信已停止存在」 (16:51)

人民力量於2011年，由黃毓民及陳偉業等前社民連黨員退黨後創立。2020年港區國安法實施後，人民力量前主席陳志全和時任副主席譚得志於2021年分別因民主派「35+」初選案及「發表煽動文字」還柙，二人及時任主席劉嘉鴻等37人同年先後退黨。

學民思潮成立於2011年，當時召集人為黃之鋒、鍾曉晴及林朗彥，在翌年「反國教」運動中有主要角色，2016年宣布停運，部分成員另組香港眾志，包括黃之鋒。黃之鋒現就民主派「35+」初選案服刑，今年6月再因「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪被國安處拘捕。

「九龍城大小事」為馮達浚於2018年創立。馮達浚於2019年參選區議會落敗後，成立九龍西地區組織「半島連線」並參與初選，因「35+」初選案被囚4年2個月，上月底出獄；「沙田社區網絡」成立於2015年，於同年沙田區議會選舉派出兩人參選，其中黃學禮當選。黃學禮後於2019年至2020年間因各兩次「非法集結」及「阻差辦公」被捕。「天水圍民生關注平台」成立於2014年，當中王百羽、陳詩雅及巫啟航於2019年區議會選舉當選。其後王百羽「35+」初選案被捕，並於今年出獄。