即時港聞

黎智英案︳辯方結案指表達觀點不犯法　官質疑透過外國施壓屬另一回事　「每個國家容忍有限度」 (14:36)

前壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司涉串謀勾結外國勢力案，今（22日）在西九龍裁判法院續審。辯方繼續就《國安法》實施後黎的言論結案陳辭，法官杜麗冰關注，黎稱獨裁統治容不下自由，國家主席習近平會消滅港人，屬散播恐懼？辯方稱只是表達觀點，而這樣做不違法。法官先後質疑，透過外國施壓是促使政權改變是另一回事，「言論自由不是絕對，每個國家的容忍都有限度，即使在西方國家，也有人因牽涉巴勒斯坦的事被捕」。

辯方資深大律師彭耀鴻今續就2020年11月20日Live Chat with Jimmy節目內容陳辭，法官杜麗冰主動提及節目中黎稱獨裁統治正奪去港人的自由和法治，文革是毛澤東為消滅敵人而進行的權力鬥爭，國家主席習近平正做相同的事，他不想聽見異見聲音，但不是消滅敵人，而是消滅港人。

杜官問辯方會否視為敵對言論？辯方指不能單憑字面理解，黎是表達對習的看法。杜官質疑黎向市民以至世界散播恐懼，辯方稱他僅在節目回應別人提問。法官李運騰關注，黎似乎指即使港人不是習近平的敵人，習也會消滅港人，若聽眾對內地的看法與黎一致，他不會感到害怕嗎？辯方回應，當某人為糾正政策發表評論時多少害怕心中珍視的價值消失，但評論不等於提倡。

李官並問，黎由始至終認為若中國或中共不改變，便會壯大影響世界，辯方以荷李活電影和音樂為例，指美國文化也影響世界，又指表達觀點不犯法。李官重申，「改革總是可取」，重點並非言論自由，「透過外國施壓提倡改變是另一回事」。

杜官亦稱，「彭先生你總說自由自由，但言論自由不是絕對，每個國家的容忍都有限度，即使在西方國家如美國和英國，有人因涉及巴勒斯坦的事被捕」。辯方稱法庭需考慮《基本法》下保障權利，杜官再指，「這不僅是兩個老人在點心桌前的愚蠢討論，是關乎一個所有人都看到的節目」。

就同月11月29日另一集節目，黎智英建議美國政府與中國商討貿易協議，應該將新疆人權問題掛勾，只是邀請外國政府善意致電中國官員，不足以推論為提倡制裁和勾結外力。杜官關注，黎曾稱香港社會變得「無法無天」，司法制度容許警察拘捕任何人。辯方回應，警員濫用權力備受公眾關注，黎僅誇大其詞及提出建設性批評，建議改善警隊形象。

 

