即時港聞

工權會職安展設研討會討論預防工作間猝死　議員倡重新討論標準工時 (14:21)

工權會主辦的「載傷·言殤」職安體驗展港島場今早於灣仔集成中心開幕，同場舉辦研討會，討論預防工作間猝死。有立法會議員指本港個別行業工時長，亦有部分工友會以加班換取收入，易誘發高危疾病，增猝死風險，認為社會可重新討論標準工時；有職業醫學醫生則引述世衛及國際勞工組織建議，僱員每周不應工作多於55小時，促政府考慮設立最長工時限制，保障工人健康。

工權會今起至下月3日於灣仔集成中心舉辦「載傷·言殤」職安體驗展，除相片外，也有工業意外逝者遺屬的錄音及遺物分享，模擬勞動者工作場所氣味的裝置，希望透過影像、氣味及聲音的結合，讓參觀者能夠代入勞動者的日常工作情境，體會職場風險的潛在威脅，關注職業安全。

工權會主席劉千石在開幕禮中致辭時說，希望工人未來不再『有返工無放工』。總幹事蕭倩文則指，工權會近年積極推廣職安教育，希望從小培養學生的安全意識，待他們他人進入社會，擔任管理層、工程師或勞動工作者等不同角色時，早期養成的安全意識將有助從源頭減少工業意外發生。

工權會同場也舉辦研討會，討論預防工作間猝死。工權會指，香港每年有逾130宗工作期間猝死個案，有上升趨勢，又指部分個案終被歸因於個人疾病，未能獲工傷補償。

研討會講者之一的勞聯主席、立法會議員林振昇認為，政府應盡快於《僱員補償條例》訂立「過勞」定義，讓家屬有機會追討賠償。他指個別行業工時長，部分工友以加班換取收入，易誘發高危疾病，增猝死風險，續以保安員為例，現行《保安及護衛業條例》規定保安員每月不能工作多於372小時，嚴格而言也是有標準工時，認為其他行業也可以重新討論標準工時或最高工時。

林振昇也提到，標準工時委員會2017年建議當局推出指定11個行業的標準工時指引，惟相關指引仍未推出，促政府跟進。據勞工處網站資料，勞工處正透過轄下行業性三方小組尋找合適方法，以期制訂工時指引。

另一講者職業醫學醫生、工人健康中心主席余德新指出，猝死主因是中風及心血管疾病，惟猝死不會純粹由個人疾病引起，長工時造成的過勞與壓力不容忽視。

余德新又引述世衛及國際勞工組織建議，僱員每周不應工作多於55小時，比起每周工作35至40小時的僱員，每周工時逾55小時的僱員中風風險增約35%，死於缺血性心臟病的風險亦增約27%，建議政府訂立最長工時限制，保障工人健康。

工權會；劉千石；蕭倩文；猝死；職業安全；勞聯；林振昇；職業醫學醫生

