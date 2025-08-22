撞斃老婦致對方墮渠　39歲男子認罪判囚18個月及停牌5年 (14:19)

控方案情撮要指，有行車記錄器顯示，2024年4月4日晚上10時42分左右，被告陳釗（39歲）駕駛私家車到青山公路古洞段附近道路上，左邊車頭以穩定車速，撞開一輛正移動的單車，產生巨大撞擊聲。

私家車碰撞後沒停車，繼續行駛約10秒才停下。被告下車檢查左邊車頭約1分20秒後，再登上私家車前往粉嶺圍。

被告其後被捕，在警誡下供稱，因工作超過10小時而感疲倦，意外時沒看到前方；並以為意外沒有造成傷亡，只是撞到一些貨物，故沒停車或報警。

法醫報告顯示，事主黃慧娟（69歲）直接死因為頭部受傷，情況與車輛撞擊後在粗糙表面着地吻合，估計死亡時間為翌日凌晨0時6分左右。至早上8時左右，有人在現場發現一具女屍卡在水渠內，後知為涉案死者，救護人員到場後證實死亡。

法官葉佐文判刑時指出，無證據顯示被告明知自己疲勞下駕駛，故不考慮加刑，但強調不代表案件「唔嚴重」，所以決定把「危險駕駛引致他人死亡」控罪以監禁24個月為量刑起點，考慮認罪3分1扣減，判監16個月，餘下兩罪各以監禁3個月為量刑起點，在認罪扣減下，各判監2個月，兩罪同期執行；而三罪總刑期為監禁18個月，被告須停牌5年及完成駕駛改進課程。