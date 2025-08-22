明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

18歲男非禮12歲女童罪成判入教導所　官質疑被告無悔意 (14:10)

現年18歲的男子涉於2022年至2024年期間非禮一名12歲女童，包括觸碰她的乳房及私處。該男子否認一項猥褻侵犯罪，經審訊後被裁定罪成。案件今（22日）於九龍城裁判法院判刑，辯方求情指，被告承諾「唔會放棄自己嘅人生」。暫委裁判官丘國新判刑時稱，被告毫無悔意，但決定判處被告入教導所。

被告為Y（18歲）。控罪指，他於2022年8月至2024年7月期間的某日猥褻侵犯女童X。法庭早前頒下匿名令，禁止報道本案案發地點、X與被告以及案中其他人士的關係、X及被告的職業等。

法庭已為被告索取背景、教導所以及勞教中心報告。辯方稱，背景報告顯示，被告仍表示自己無辜，而教導所及勞教中心報告則不建議被告入勞教中心，只建議他入教導所。惟辯方續指，被告不想被判入教導所，他在自行撰寫的求情信中提及，他年紀尚輕、曾誤入歧途，但「唔會放棄自己嘅人生」，並會尊重法庭判決。

丘官判刑時指，猥褻侵犯是「嚴重事故」，而且被告毫無悔意。丘官考慮案中所有因素後，決定判處被告入教導所。

綜合審訊時庭上的證供，被告涉於2022年8月至2024年7月期間的某日，在案發地點用手觸碰X的兩邊乳房及私處，歷時約10至15分鐘，而被告當時是隔着X的胸圍及內褲觸碰她。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞