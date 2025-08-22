18歲男非禮12歲女童罪成判入教導所　官質疑被告無悔意 (14:10)

被告為Y（18歲）。控罪指，他於2022年8月至2024年7月期間的某日猥褻侵犯女童X。法庭早前頒下匿名令，禁止報道本案案發地點、X與被告以及案中其他人士的關係、X及被告的職業等。

法庭已為被告索取背景、教導所以及勞教中心報告。辯方稱，背景報告顯示，被告仍表示自己無辜，而教導所及勞教中心報告則不建議被告入勞教中心，只建議他入教導所。惟辯方續指，被告不想被判入教導所，他在自行撰寫的求情信中提及，他年紀尚輕、曾誤入歧途，但「唔會放棄自己嘅人生」，並會尊重法庭判決。

丘官判刑時指，猥褻侵犯是「嚴重事故」，而且被告毫無悔意。丘官考慮案中所有因素後，決定判處被告入教導所。

綜合審訊時庭上的證供，被告涉於2022年8月至2024年7月期間的某日，在案發地點用手觸碰X的兩邊乳房及私處，歷時約10至15分鐘，而被告當時是隔着X的胸圍及內褲觸碰她。