即時港聞

警方破17個黑幫操縱非法賭檔拘208人 (13:45)

警方新界北總區針對三合會操控的非法賭博活動，展開代號「風谷」拘捕行動，搗破17個由分別由5個黑幫操控的非法賭檔，包括麻雀、百家樂、釣魚機及街頭賭檔，共拘捕208人，包括15名業主、4名租客、21名內地賭客及一名戶口持有人，其相關戶口共清洗150萬元。他們分別涉嫌經營非法賭博場所、在非法賭博場所內賭博、擁有人准許或出租場所用作非法賭場及洗黑錢，並檢獲約6萬元現金，約70萬面值籌碼及大量賭具。

新界北總區反三合會行動組總督察戴玉麟表示，行動主要針對三合會操控的賭博場所，他指賭檔利潤收入可觀，每個賭檔月入可達5萬至10萬，亦是三合會主要收入來源之一，因利潤豐厚，令不同幫派因「爭地盤」或爭客引起紛爭，演變成暴力事件，而且非法賭檔亦會衍生不同罪案，例如收數、販毒、買賣戶口及在場所內招攬三合會會員。

新界北總區反三合會行動組高級督察郭文煒稱，非法賭檔多位於三無設施的唐樓，犯罪集團警覺性十分高，會在外圍安裝大量閉路電視監察及派人「睇水」，只可經介紹或熟客才可進入。集團亦利用電子支付方式，例如提供QR code給賭客作網上轉帳，增加警方執法及蒐證難度。另有犯罪團伙趁持牌麻雀館收舖後，安排顧客到他們營運的非法賭檔繼續賭博，更會提供賭本甚至全日免費飲食，令賭客可長時間逗留在賭檔內賭博。另有團伙招攬內地賭客來港非法賭博，警方在行動中亦拘捕21名持在場所內賭博的雙程證內地人。

大埔警區反三合會行動組督察游俊彥指，非法賭檔由三合會所操控，包括釣魚機、百家樂及麻雀，以牟取暴利為目的，有部分為獲更高利潤，會調校釣魚台機難度，令賭客輸多贏小，而且賭檔位於唐樓近民居，當市民從朋友或街坊介紹，會嘗試入內碰運氣，部分賭檔更提供免費膳食作招徠，當越輸越多就引致欠債或要出賣戶口，甚至被迫加入犯罪團伙，在非法賭場工作，例如睇場、派牌或收錢。

