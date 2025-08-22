明報新聞網
即時港聞

周霽：講好抗戰故事引導青少年增國家認同感 (12:47)

由大公文匯傳媒集團主辦的「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大型巡迴展覽」今（22日）起在香港會議展覽中心舉行。中聯辦主任周霽於開幕禮上致辭時表示，要透過香港抗日英雄的事蹟，大力弘揚抗戰精神、高揚愛國主義旗幟，更好凝聚建設香港的積極力量，發揮發揚鬥爭精神。他又說，要講好抗戰故事，引導香港青少年增強國家認同感，「做堂堂正正、光榮自豪的中國人」，並要確保愛國愛港傳統薪火相傳、一國兩制事業根基永固。

周霽表示，歷史是最好的教科書，銘記歷史不是為了延續仇恨，而是要珍愛和平、守護正義，又說在波譎雲詭的國際形勢中，需要堅定維護國家主權、安全及發展利益，守護香港的繁榮穩定。他亦提到，香港正處於由治及興的新階段，要全面準確、堅定不移地貫徹一國兩制方針，維護《憲法》及《基本法》確定的特區憲制秩序，並堅決落實中央全面管治權，保障特區高度自治權，及全力推動一國兩制實踐行穩致遠。

李家超：敵對勢力不時蠢蠢欲動　要警愓美化侵略言論

特首李家超致辭時說，展覽有助大眾銘記歷史、珍愛和平，期望香港市民通過展覽和各紀念戰爭勝利活動，更全面立體認識這段歷史。他又說，現時侵略及霸權主義未有停止，世界各地仍有很多平民深陷戰火，認為國家的前進道路上會面對各種風險及挑戰，敵對勢力不時蠢蠢欲動，故必須時刻牢記歷史，並警惕美化侵略的言論。

李家超亦表示，希望市民珍惜巡迴展覽及各項紀念活動的難得機會，學習前人為民族及國家貢獻力量，並向家人及朋友分享體會，「將抗戰精神代代相傳」。

巡迴展覽由今日起至8月29日在會展舉行，9月起會在全港18區及學校巡展。

相關字詞﹕周霽 李家超 抗日戰爭 編輯推介

