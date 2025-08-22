女子涉毁交通意外司機指紋　妨礙司法公正罪成 (12:37)

被告林淑芳（31歲，報稱無業）被控1項「串謀作出多於一項傾向並意圖妨礙司法公正的作為」。控罪指，她與男子袁浩然串謀作出多於一項傾向並意圖妨礙司法公正的作為，包括銷毀袁在涉案車輛上的指紋，及將袁的個人物品移離涉案車輛，以妨礙和阻撓香港警務處對2022年9月3日在新界大埔所發生有關涉案車輛的交通事件進行調查。

判辭中，謝官指林淑芳證供自相矛盾，形容她「謊話連篇，胡説八道」，裁定她非誠實可靠的證人，拒納其證供。判辭又指，二人的WhatsApp記錄中，袁要求林毀滅涉案車輛的證據，林回應「我試下」及「好」，顯然已達成妨礙司法公正的協議；之後林出現在停車場，詢問袁「而家點」，再根據袁的指示拍攝涉案車輛行車證的相片及打開車門，裁定林罪名成立。

辯方大律師梁熙林指，被告教育程度至中三，現與兩名分別3歲及5歲女兒同住，並依靠綜援過活，要求索取背景報告，供判刑時參考。謝官引述上訴庭案例，指面對嚴重控罪，被告背景可能變得微不足道，批准索取背景報告，但不承諾內容對法庭判刑有約束。