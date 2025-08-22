「鑫鼎鑫」首投政府飲用水合約即中標　負責人相關公司向政府提供漂白水、漂白粉已收76萬 (10:00)

政府：嚴肅跟進合約並追討損失

物流署稱，考慮投標者過去表現時，可考慮在其他政府部門合約的表現。至於日後會否在大額合約加強考慮投標者的經驗，署方稱，「檢討政府採購機制專責小組」正審視整體的採購機制和過程，加強當中不同節點上的把關能力，會考慮不同方案的可行性和影響。

政府物流署日前終止三張以國洋企業名義中標、分別向政府供應漂白粉、漂白水及漂丸的合約。根據物流署提供資料，在供應漂白粉及漂白水的採購項目中，已分別支付36萬1000元及40萬元，大約等於中標價格一半及超過三分之一，並分別提早約一年及約半年終止合約。在漂丸合約，原先合約本月1日開始，政府至今未支付任何款項。在採購飲用水合約中，物流署早前已向鑫鼎鑫支付2268元，同時已沒收約100萬元按金。

物流署表示，由於上述合約已終止，不會再向承辧商支付任何款項。署方說，政府可按合約條款扣除合約按金，以補償政府因終止合約所帶來的損失，並保留所有追究權利，物流署會繼續嚴肅跟進上述合約，包括考慮按合約條款向相關公司追討政府損失。