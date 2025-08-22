明報新聞網
即時港聞

「鑫鼎鑫」首投政府飲用水合約即中標　負責人相關公司向政府提供漂白水、漂白粉已收76萬 (10:00)

政府涉購「冒牌水」風波，政府物流署回覆《明報》查詢時確認，根據紀錄中標的鑫鼎鑫商貿有限公司在今次競投之前，過去未曾競投過政府飲用水合約，意味今次首次競投飲用水合約便中標。物流署另稱，在已終止向鑫鼎鑫商貿有限公司及其負責人相關的漂白粉及漂白水採購中，政府已向對方支付共76萬1000元，並強調會嚴肅跟進合約並追討政府損失。

政府：嚴肅跟進合約並追討損失

物流署稱，考慮投標者過去表現時，可考慮在其他政府部門合約的表現。至於日後會否在大額合約加強考慮投標者的經驗，署方稱，「檢討政府採購機制專責小組」正審視整體的採購機制和過程，加強當中不同節點上的把關能力，會考慮不同方案的可行性和影響。

政府物流署日前終止三張以國洋企業名義中標、分別向政府供應漂白粉、漂白水及漂丸的合約。根據物流署提供資料，在供應漂白粉及漂白水的採購項目中，已分別支付36萬1000元及40萬元，大約等於中標價格一半及超過三分之一，並分別提早約一年及約半年終止合約。在漂丸合約，原先合約本月1日開始，政府至今未支付任何款項。在採購飲用水合約中，物流署早前已向鑫鼎鑫支付2268元，同時已沒收約100萬元按金。

物流署表示，由於上述合約已終止，不會再向承辧商支付任何款項。署方說，政府可按合約條款扣除合約按金，以補償政府因終止合約所帶來的損失，並保留所有追究權利，物流署會繼續嚴肅跟進上述合約，包括考慮按合約條款向相關公司追討政府損失。

