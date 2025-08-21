明報新聞網
即時港聞

入境處反黑工行動再拘12人　包括3名內地女子　據悉涉為歌手鄧紫棋應援團提供化妝服務 (22:29)

入境處昨（20日）起一連兩日內，繼續在全港多區展開反非法勞工行動，共12人被捕，其中3名內地女子涉嫌違反逗留條件被捕，案件明（22日）在沙田裁判法院提堂。被捕人涉租用本地酒店房間作臨時「化妝間」，並以每次低至80元招攬顧客，提供出席活動的化妝服務。歌手鄧紫棋（G.E.M.）本月15日起一連5日在啟德主場館舉行世界巡迴演唱會，據悉，被捕人涉為鄧紫棋應援團的參與者提供化妝服務。

處方早前在網上巡邏，發現有內地化妝師及攝影師於社交平台宣傳，可來港提供服務。經情報分析及調查後，處方人員鎖定多名目標，並一連兩日進行「放蛇」蒐集證據。被捕的12人中，有1男4女涉違反逗留條件的內地居民，在港非法從事化妝師及攝影師工作；另外兩名被捕的本港化妝師及攝影師，懷疑與其中兩名被捕的內地人合作，則涉違反「協助及教唆他人違反逗留條件」被捕。

入境處一連兩日內搜查逾50個目標地點，包括食肆、按摩店、酒店房間及戶外拍攝場地。行動中拘捕9名懷疑非法勞工、兩名協助及教唆者，及1名涉聘用非法勞工的僱主。其中被捕的懷疑非法勞工為1男8女，年齡介乎22歲至52歲，包括1名印尼籍逾期逗留者及8名內地居民；另有一名57歲本地女子，作為食肆負責人的她涉聘用非法勞工而被捕。

