即時港聞

社工不獲續約追討賠償　高院裁定救世軍上訴得直 (21:10)

社工鍾凱研​涉於2019年的屯門遊行後，要求他人刪除示威者照片，被控不誠實意圖取用電腦等兩罪，最終被裁定罪名不成立。她後來不獲僱主救世軍續約，勞資審裁處裁定救世軍沒正當理由解僱鍾，須向她支付僱員補償及28天代通知金。救世軍上訴至高院，暫委法官林展程今（21日）裁定本案不涉及解僱，故救世軍上訴得直，審裁官的裁決及鍾的申索被撤銷。

申索人為鍾凱研，被告及上訴方為「救世軍大將」法團。鍾自2005年起根據固定時期合約受僱於救世軍，最後一份合約於2022年9月30日届滿，鍾當天獲告知不獲續約。鍾提出申索，勞資審裁處審裁官於2023年5月裁定，救世軍須向勝訴的鍾支付僱員補償及28天代通知金。

救世軍去年獲高院批出上訴許可，上訴理由包括不被續約不應被視爲解僱。林官今裁定，當僱員根據固定時期合約受聘而期限届滿時，僱傭關係的終止不屬「解僱」。林官稱，但審裁官裁定救世軍終止僱傭合約的做法屬解僱，並下令其賠償；此裁決涉及法律錯誤。

審裁官當時裁定，根據社署與救世軍共同制訂的《服務質素標準》，即使定期合約期限届滿，鍾亦應獲28天代通知金。救世軍的另一個上訴理由指，審裁官把聘用條件納入《服務質素標準》的做法涉及法律錯誤。林官同意救世軍的看法，並指審裁官把《服務質素標準》視為僱傭合約的一部分，屬法律錯誤。

林官又指，當機構資源不足、或職位屬暫時設立時，即使僱員沒任何紀律問題或績效評估令人不滿意的情況，僱主也並非必須與僱員續約。林官因此裁定救世軍上訴得直。

