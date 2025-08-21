明報新聞網
即時港聞

政府飲用水招標風波｜ 物流署招標文件曝光　要求入標者填報產品來源地、生產商、品牌 (20:53)

政府供水風波持續燃燒，物流署5月就飲用水的招標文件首次曝光。財庫局回覆《明報》查詢時提供的2023年及今年的飲用水招標文件顯示，兩次招標的技術規格要求一致。招標文件同時只要求入標者自行填報是否中標後能夠送貨及有能力生產，是否遭入稟展開研訓程序或清盤。

根據招標文件，今年「為政府各部門供應樽裝飲用水」招標在5月2日截標，全份文件約229頁，由物流署採購科總監曾昭奇簽署。

2023年及今年的招標文件分別規定，樽裝飲用水技術規格須包括三個條件：經蒸餾或逆滲透凈化、在18至19公升可退還的瓶密封裝住，及符合所有香港適用法例及標準，包括食安中心發出《食品微生物含量指引》中的標準。

在價格規格中，則要求入標者填報分別運送到港島、離島、九龍、新界的單位及總預計價格。

根據標書，入標者需填報產品產地來源、生產商、品牌、生產商或廠房地址等必須資料。

物流署長陳嘉信今日開腔回應政府冒牌水事件，指今次騙案令社會關注政府採購工作，亦令公務員對食水安全有疑慮，就此向公眾致歉，事件主體責任亦在物流署。

政府買「冒牌水」風波，供應「鑫樂觀音山」飲用水的「鑫鼎鑫商貿」的董事呂子聰及其妻被控欺詐。警方昨日稱曾到東莞樟木頭一間水廠蒐證，相信該廠為實際製造商，而合約訂明的生產商無參與製造。據了解，警方曾到東莞「觀音山礦泉水廠」蒐證。翻查招標資料，列明製造商為「樂百氏（廣東）飲用水有限公司廣州分公司」生產的「鑫樂」品牌水，故「觀音山」涉不屬合約列明的供水。另外，海關以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕呂子聰夫婦。

政府昨晚亦公布，已即時終止所有其他與鑫鼎鑫負責人有關聯的合約，除早前公布的4份供應合約，更包括兩份分別由渠務署批出的化學品合約和消防處批出的資料輸入服務合約，兩合約總額1100多萬元；就樽裝飲用水合約，鑫鼎鑫付了約100萬按金，政府可按合約條款扣除合約按金。
 

