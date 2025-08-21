電腦通訊節明開鑼設AI體驗區　邀「樂天女孩」辦見面會　有展商主打通過內地認證充電器 (19:35)

今年的電腦節以「AI 無界，商機無限」為主題，推出多個亮點活動，包括「SHOPLINE 呈獻：AI 及數碼轉型專區」、各項AI及機械人體驗區等，而大會亦邀請了台灣人氣啦啦隊「樂天女孩」6位成員撐場，並展覽首三天舉行見面會，與香港粉絲近距離見面及遊戲互動。

Apple認證配件合作夥伴的Belkin今年推出多款產品低至65折優惠，該公司助理市場經理陳小姐表示，隨著近期多宗外置充電器在飛機上起火，多間航空公司加強管制，今年公司主打多款通過中國強制性產品認證（CCC）及多項國際安全標準的外置充電器，包括與迪士尼聯乘、原價249元的外置充電器，會場價199元。對於今年的銷情，陳提到去年銷情理想，相信今年會有一至兩成增長。

參展多年的Lenovo今年主打多項搭載自家研發的AI Now內置知識助手手提電腦，多款產品低至6折。Lenovo香港消費者業務產品主管陸家豪表示，去年銷情普通，但他形容今年是「換機潮」，加上近日天氣穩定，對今年銷情樂觀，料有單位數增長。

不過，有展商就看淡今年銷情，推出指定產品200元任選3件的Infinity負責人黃先生表示，由於電腦通訊節舉行期間有多項盛事活動，「C朗拿度都搶走一部分客」，隨著電腦行業開始式微，加上不少內地品牌攻港「做爛市」，直言「冇乜邊個香港品牌頂到」，估計今年銷情較往年差。

今年除了有售賣各類型的電腦及科技產品的展商參加，記者發現今年時昌迷你倉亦有參展。該公司市場經理張先生說公司已參展數年，目的主要是宣傳品牌，提到去年成功吸引約20人租倉，今年會推出租倉399元起優惠，亦會推出「8177大挑戰」遊戲，會場登記參觀迷你倉即可玩十秒機挑戰，按中「8177」即可獲免費用倉三個月，失敗亦可獲安慰獎。他提到，近年本港經濟環境不景，近月亦有多個展覽舉行，形容市民或會感到疲勞，故看淡今年銷情。

今年電腦通訊節票價為35元，訪港旅客、1米以下小童及65歲以上長者，或持合資格「傷殘人士登記證」人士免費入場。首3天開放時間為早上10時至晚上9時；最後一天則提早至晚上7時結束。