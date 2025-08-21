明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案︳辯方稱黎智英僅「紙上談兵式」評論　官質疑黎曾強調被指勾結外力也「不能退縮」 (18:54)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今（21日）續在西九龍法院（借代高院）結案陳辭。辯方提及，控方舉出多項例子，指控黎於《港區國安法》實施後繼續提倡制裁、封鎖或其他敵對行動，惟辯方認為黎只是發表評論，例如黎曾表示「若台灣沉淪，亞太地區就會沉淪」，正是「紙上談兵式的評論」。法官關注《國安法》後黎亦提出利用台灣作為籌碼，問黎是否對內地表現出敵意；辯方反駁，黎不是被控「串謀抹黑中國」。

庭上提到，控方舉出多項例子，指控黎智英在《港區國安法》實施後繼續提倡制裁、封鎖或其他敵對行動，包括黎於個人訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」指出，對中國實施科技禁運，可提升台灣的「戰略地位」，讓美國利用台灣作為對抗中國的籌碼。

辯方資深大律師彭耀鴻指出，黎智英只是在節目發表評論，法庭不能以此推論黎跟他人串謀尋求敵對行動等。法官李運騰關注，黎是否在節目對內地展現敵意及提倡結盟對抗中國？彭回應說，黎面臨的控罪非常具體，他不是被控「串謀抹黑中國」，並重申黎的言論只是「紙上談兵式的評論」。

辯方就著黎智英於「Live Chat」發表的言論陳辭時，法官杜麗冰提及，黎曾在節目表示，知道跟節目嘉賓、以色列前副總理夏蘭斯基談話會有「大麻煩」，因這是勾結外國勢力，但他不能退縮，問彭會否想就此番言論陳辭。法官李運騰和李素蘭另分別指出，證供顯示，黎曾向從犯證人陳梓華，以及時任《蘋果》社長張劍虹提及「不能退縮」相關言論。彭回應說，黎只是在節目指出，即使跟夏蘭斯基談話或被視為勾結，他準備好承受有關風險，黎沒表明打算犯法及跟其他人協議尋求制裁。

另一方面，辯方今早陳辭期間，法官李運騰表示，已審視案中大部分WhatsApp信息，認為辯方於書面陳辭稱黎跟助手Mark Simon「很少談論」政治，「似乎不太正確」，關注黎作供時曾否提及這一點。彭耀鴻回應說，黎曾供稱很少跟Mark Simon談論政治。李官稱，似乎控方有多一個理由指出黎的供辭不可信。審訊明續。

相關字詞﹕黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報 編輯推介

上 / 下一篇新聞