黎智英案︳辯方稱黎智英僅「紙上談兵式」評論　官質疑黎曾強調被指勾結外力也「不能退縮」 (18:54)

庭上提到，控方舉出多項例子，指控黎智英在《港區國安法》實施後繼續提倡制裁、封鎖或其他敵對行動，包括黎於個人訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」指出，對中國實施科技禁運，可提升台灣的「戰略地位」，讓美國利用台灣作為對抗中國的籌碼。

辯方資深大律師彭耀鴻指出，黎智英只是在節目發表評論，法庭不能以此推論黎跟他人串謀尋求敵對行動等。法官李運騰關注，黎是否在節目對內地展現敵意及提倡結盟對抗中國？彭回應說，黎面臨的控罪非常具體，他不是被控「串謀抹黑中國」，並重申黎的言論只是「紙上談兵式的評論」。

辯方就著黎智英於「Live Chat」發表的言論陳辭時，法官杜麗冰提及，黎曾在節目表示，知道跟節目嘉賓、以色列前副總理夏蘭斯基談話會有「大麻煩」，因這是勾結外國勢力，但他不能退縮，問彭會否想就此番言論陳辭。法官李運騰和李素蘭另分別指出，證供顯示，黎曾向從犯證人陳梓華，以及時任《蘋果》社長張劍虹提及「不能退縮」相關言論。彭回應說，黎只是在節目指出，即使跟夏蘭斯基談話或被視為勾結，他準備好承受有關風險，黎沒表明打算犯法及跟其他人協議尋求制裁。

另一方面，辯方今早陳辭期間，法官李運騰表示，已審視案中大部分WhatsApp信息，認為辯方於書面陳辭稱黎跟助手Mark Simon「很少談論」政治，「似乎不太正確」，關注黎作供時曾否提及這一點。彭耀鴻回應說，黎曾供稱很少跟Mark Simon談論政治。李官稱，似乎控方有多一個理由指出黎的供辭不可信。審訊明續。